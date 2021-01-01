تأجيل محاكمة أمريكي و11 مصريًا بتهمة تهريب الآثار

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة أمريكي هارب و11 مصريًا بتهمة تهريب 586 قطعة آثار للخارج، إلى جلسة 6 من مارس المقبل، لسماع المرافعات.
أحالت النيابة العامة أمريكيًا و11 مصريًا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي حيث تم ضبطه معه تلك القطعة الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.
أمر الإحالة
ذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثار مصرية إلى خارج مصر مع علمه بذلك، كما أنه أدار عصابة شارك فيها المتهمين من الثاني وحتى الأخير، وكان من أغراضها تهريب آثار إلي خارج البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات وحاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!