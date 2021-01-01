العميد السابق لكلية أصول الدين : هذه السورة تخفف عن المحتضر سكرات الموت



الدكتور مختار مرزوق الدكتور مختار مرزوق

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، فائدة قراءة سورة يس عند المحتضر.



فضل قراءة سورة يس عند المحتضر

وقال “مرزوق”، إن قراءة سورة يس عند الميت -المحتضر- يخفف عنه بها، أخرج الإمام أحمد بسنده إلى صفوان بن عمرو قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غطيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه -أي نزع الروح عند الموت - فقال : هل منكم أحد يقرأ يس؟ قال فقرأها صالح بن شريك السكوني فلما بلغ أربعين منها قبض ، قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت -أي يس- عند الميت خفف عنه بها ).



قراءة سورة يس عند الاحتضار من فضائل الأعمال وذلك لجلال وتسهيل هذا الموقف، هكذا قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

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هل قراءة سورة يس تفيد الإنسان عند احتضارهكما أخبرنا بذلك رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، كما أن قراءة سورة يس للميت خاصة تهون عليه في قبره وتنيره، كما تتنزل بها الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا من الله عز وجل عليه.وأوضح «جمعة» أن قراءة سورة يس تفيد الميت وأن لها فضل، كما أن لبعض سور القرآن فضل يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل الترغيب في قراءتها ، فضل قراءة سورة يس للأموات يتضح جليًا في حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على قراءة القرآن للميت بعد وفاته، مشيرًا إلى أنه لابد في قراءة القرآن من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله في قوله تعالى : «وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا» الآية 4 من سورة المزمل.ونبه إلى أنها من سور القرآن، وقراءة القرآن نور وسبب في إنزال الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا والرحمة ولذلك يقرأه أهل البيت على موتاهم راجين تنزيل الرحمات على فقيدهم وينبغي لقارئ القرآن أن يقول قبل قراءته أو بعد القراءة : «اللهم أجعل ثواب ما أقرأه أو ما قرأته لفلان»، وبفضل الله تعالى يصل ثواب القراءة للميت.