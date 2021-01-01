الدكتور مختار مرزوق يجيب .. هل الاستغفار يكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة؟

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صورة الخبر: الاستغفار
الاستغفار

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "الاستغفار وتكفير الذنوب "؟.

واجاب "مرزوق"، قائلاً:" ا?ستغفار إن كان بمعنى التوبة فإنه يرجى أن يكفر به الذنوب إن توافرت فيه شروط التوبة، يقول الله سبحانه: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما}، ويقول صلى الله عليه وسلم رسول الله: من استغفر الله تعالى في دبر كل ص?ة ث?ث مرات، فقال: أستغفر الله الذي ? إله إ? هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف، وقد قيل: ? صغيرة مع ا?صرار، و? كبيرة مع ا?ستغفار فالمراد با?ستغفار هنا التوبة.

هل الاستغفار يكفر جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة ؟
أما لو كان ا?ستغفار على وجه ا?فتقار وا?نكسار دون تحقق التوبة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي: قال الشافعية: إنه يكفر الصغائر دون الكبائر، أما المالكية والحنابلة: فقالوا إنه تغفر به الذنوب، ولم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة، وهو ما صرحت به بعض كتب الحنفية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ا?ستغفار ممحاة للذنوب.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال: أستغفر الله الذي ? إله إ? هو الحي القيوم، وأتوب إليه، غفر له، وإن كان قد فر من الزحف "

وعن عبد الله بن مسعود قال: ? يقول رجل: أستغفر الله الذي ? إله إ? هو الحي القيوم وأتوب إليه، ث?ث مرات ; إ? غفر له، وإن كان فر من الزحف.

المصدر: elbalad

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