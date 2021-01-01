الدكتور مختار مرزوق يجيب .. هل الاستغفار يكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة؟



الاستغفار الاستغفار

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "الاستغفار وتكفير الذنوب "؟.



واجاب "مرزوق"، قائلاً:" ا?ستغفار إن كان بمعنى التوبة فإنه يرجى أن يكفر به الذنوب إن توافرت فيه شروط التوبة، يقول الله سبحانه: {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما}، ويقول صلى الله عليه وسلم رسول الله: من استغفر الله تعالى في دبر كل ص?ة ث?ث مرات، فقال: أستغفر الله الذي ? إله إ? هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف، وقد قيل: ? صغيرة مع ا?صرار، و? كبيرة مع ا?ستغفار فالمراد با?ستغفار هنا التوبة.



هل الاستغفار يكفر جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة ؟

أما لو كان ا?ستغفار على وجه ا?فتقار وا?نكسار دون تحقق التوبة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي: قال الشافعية: إنه يكفر الصغائر دون الكبائر، أما المالكية والحنابلة: فقالوا إنه تغفر به الذنوب، ولم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة، وهو ما صرحت به بعض كتب الحنفية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ا?ستغفار ممحاة للذنوب.

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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال: أستغفر الله الذي ? إله إ? هو الحي القيوم، وأتوب إليه، غفر له، وإن كان قد فر من الزحف "وعن عبد الله بن مسعود قال: ? يقول رجل: أستغفر الله الذي ? إله إ? هو الحي القيوم وأتوب إليه، ث?ث مرات ; إ? غفر له، وإن كان فر من الزحف.