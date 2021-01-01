عضو مجلس إدارة النادي الأهلي .. يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كواليس جديدة حول رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب القلعة الحمراء.
موسيماني رحل عن تدريب الأهلي في الموسم الماضي، بعد عدة نجاحات وإنجازات حققها المدرب الإفريقي رفقة الكتيبة الحمراء.
وقال غالي في حوار عبر قناة على"يوتيوب": "أي قرار يخص كرة القدم في الأهلي لابد أن يمر على محمود الخطيب رئيس النادي وعليَ بصفتي نائبًا للخطيب في ملف الإشراف على الكرة ولجنة التخطيط التي تتكون من زكريا ناصف ومحسن صالح".
وتابع: "قرار الأغلبية هو الذي يُتخذ حتى إذا كان رأي الخطيب عكسه، جلست مع موسيماني وجددنا تعاقده، وبعد ذلك اجتمع المدرب مع الخطيب وياسين منصور الرئيس السابق لشركة الكرة بالأهلي، ولا أعلم أبعاد هذا الاجتماع الذي انتهى برحيله".
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