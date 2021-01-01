تقرير : مفاجأة يحضرها أنشيلوتي لمباغتة الأهلي بكأس العالم للأندية

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، يحضر "مفاجأة" في خط هجوم الفريق لمواجهة الأهلي.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ووفقاً للصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز عبر برنامج التشيرينجيتو، فإن المدرب الإيطالي قام بتجربة الثنائي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز، لقيادة خط هجوم النادي الملكي أمام الأهلي.
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