تقرير : مفاجأة يحضرها أنشيلوتي لمباغتة الأهلي بكأس العالم للأندية

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صورة الخبر: أنشيلوتي
أنشيلوتي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، يحضر "مفاجأة" في خط هجوم الفريق لمواجهة الأهلي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ووفقاً للصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز عبر برنامج التشيرينجيتو، فإن المدرب الإيطالي قام بتجربة الثنائي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز، لقيادة خط هجوم النادي الملكي أمام الأهلي.

ويرغب المدير الفني الإيطالي، في تعويض غياب الفرنسي كريم بنزيما الذي يغيب عن قائمة الفريق المتواجدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد والأهلي، سيلتقي مع الفائز من مباراة فلامنجو والهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل.

المصدر: صحفية إسبانية

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