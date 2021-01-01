مشروب شهير يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

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صورة الخبر: سرطان الأمعاء
سرطان الأمعاء

من السرطان إلى أمراض القلب ، يمكن للمشروبات الشعبية أن تساعد في تقليل مخاطر إصابتك بمشاكل صحية خطيرة.

تعد القهوة منتجا طبيعيا يحتوي على مئات ، وربما الآلاف من المكونات النشطة بيولوجيًا فسواء كنت من الصعب إرضاءك بشأن مزيج القهوة وعملية التحضير أو ترضى بالأشياء الفورية الرخيصة ، فإن القهوة تقدم أكثر من مجرد حل لطيف للكافيين.

تم تحديد التأثيرات القوية لهذا المشروب في الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

قال الدكتور أندريه: "ربما لا يكون الكافيين هو الجزء المهم من القهوة ، حيث أظهرت الدراسة الكبيرة أنه سواء كانت قهوة منزوعة الكافيين أو تحتوي على كافيين ، فإن الفوائد لا تزال كما هي.

فوفقا للدراسة التي نشرها موقع .express.c للقهوة تأثيرات مضاد للالتهابات وتأثير مضاد للأكسدة الذي ثبت أنه يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى وفشل القلب ويقلل من فرص الإصابة بمرض السكري ، ويعزز إصلاح الحمض النووي ، ويقلل من فرص الإصابة بسرطان الكبد والقولون."

المصدر: موقع .express.c

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