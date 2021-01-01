مشروب شهير يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

من السرطان إلى أمراض القلب ، يمكن للمشروبات الشعبية أن تساعد في تقليل مخاطر إصابتك بمشاكل صحية خطيرة.
تعد القهوة منتجا طبيعيا يحتوي على مئات ، وربما الآلاف من المكونات النشطة بيولوجيًا فسواء كنت من الصعب إرضاءك بشأن مزيج القهوة وعملية التحضير أو ترضى بالأشياء الفورية الرخيصة ، فإن القهوة تقدم أكثر من مجرد حل لطيف للكافيين.
تم تحديد التأثيرات القوية لهذا المشروب في الدراسة المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.
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