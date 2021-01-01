تعرف عليهم .. 13 نوع من الأطعمة لحرق الدهون وفقدان الوزن

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هل تعاني من دهون البطن العنيدة وتريدين حرقها والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على حرق الدهون وفقدان الوزن ، خاصة في منطقة البطن. إليك وفقا لموقع هيلث لاين 13 نوع من الأطعمة والمشروبات تحرق دهون البطن بسرعة وتعزيز فقدان الوزن والتحكم في رحلة إنقاص الوزن .



دهون البطن العنيدة

1- دهون البطن العنيدة والبرتقال

يعزز البرتقال التمثيل الغذائي ، فهو غني بمضادات الأكسدة ، ويساعد على تقليل الانتفاخ



يعد البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة القوية بما في ذلك الفيتامينات والكاروتينات والفلافونويد والمعادن ، مما يساعد في رفع المناعة ووزيادة التمثيل الغذائي و فقدان الوزن بشكل صحي.

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يحتوي البرتقال أيضا على مكونات نشطة بيولوجيًا تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون ، مما يعزز فقدان الوزن وفقدان الدهون من الخصر والورك وغيرها2-البطيخ وتقليل احتباس الماءيعد البطيخ من الفواكه التي تساعد على الترطيب وتقليل احتباس الماء وقد يحتوي البطيخ أيضا على ما يصل إلى 92? ماء وبعض الأحماض الأمينية ، وبعض الفيتامينات في حين أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على حلويات طبيعية. يساعد على الترطيب والتخلص من السموم ودعم التمثيل الغذائي.علاوة على ذلك ، يحتوي على كمية جيدة من بروتين الأرجينين المرتبط بحرق دهون الخصر وفقدان الوزن بشكل معتدلحرق دهون3-التفاح وحرق دهون البطن العنيدةيعد التفاح غني بمضادات الأكسدة ، فهو يساعد على تقليل الانتفاخ ويحتوي التفاح أيضا على مادة البوليفينول والألياف الصديقة للأمعاء والكاروتينات وغيرها من العناصر الغذائية المهمة.4-الفراولة فاكهة قليل السعرات الحراريةتعد الفراولة غنية بمضادات الأكسدة ، وتساعد على تقليل الانتفاخ إضافة إلى أنها من أكثر الأطعمة التي تعد قليلة في نسبة السعرات الحراريةتحتوي الفراولة على ألياف قابلة للذوبان (بيتا جلوكان وجلوكومانان) ، والتي تسرع الهضم وتقلل من امتصاص الدهون.علاوة على ذلك ، قد يساعد تناولها على تحفيز إنتاج هرمونات قمع الشهية مثل اللبتين والأديبونكتين ، والتي بدورها تقلل من تناول السعرات الحرارية ، وآلام الجوع ، وفي النهاية فقدان الوزن.5-الشاي الأخضريعد الشاي الأخضر من المشروبات التي تعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، فهوغني بمضادات الأكسدة ، ويساعد على تقليل الانتفاخ6-القهوة تعزز التمثيل الغذائيتعد القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الانتفاخ كما أنها تعمل على سد الشهية .7-خل حمض التفاحيدعم خل التفاح فقدان الوزن ، ويحسن الهضم ، ويساعد على تقليل الانتفاخأطعمة لحرق الدهون8-خبز الشوفانيعد خبز الشوفان غني بالألياف والعناصر الغذائية التي تساعد على تقليل الانتفاخ9- كيويتشير الدراسات إلى أن تناول ثمار الكيوي يوميًا يساعد في تقليل الالتهاب وكتلة الدهون في الجسم ومقاومة الأنسولين وتحسين ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن.تعد فاكهة الكيوي غنية بشكل طبيعي بفيتامين C ومضادات الأكسدة القوية والألياف الغذائية ، مما يساعد على دعم المناعة وصحة القلب وفقدان الوزن وصحة المعدة.10- السبانخ وزيادة حرق الدهونتعد السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالحديد والبوتاسيوم والألياف والماء ومضادات الأكسدة والفيتامينات A و C و E و K.علاوة على ذلك ، فهو غني بأوراق ثايلاكويدات غشاء الأوراق الخضراء ، والتي تساعد على تقليل الجوع بنسبة تصل إلى 95? وزيادة حرق الدهون من المعدة والكبد والأعضاء المجاورة.11- الفلفل الأحمر وتقليل كتلة الدهونتشير الأبحاث إلى أن الفلفل الأحمر يحتوي على كمية كبيرة من الكابسيسين التي تساعد في تقليل كتلة الدهون ، وزيادة التمثيل الغذائي ، ودعم فقدان الوزن.علاوة على ذلك ، يعد الفلفل غني بشكل لا يصدق بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات A و C.12 -الجزر وحرق الدهون الحشوية.يعد الجزر هو أفضل مصدر للبيتا كاروتين وهو غني بفيتامين أ ، الذي يستهدف حرق الدهون ، وخاصة الدهون الحشوية.علاوة على ذلك ، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف الغذائية ، مما يساعد في إنقاص الوزن.ومع ذلك ، فإن الاعتدال في تناول الطعام هو المفتاح عند محاولة إنقاص الوزن. يُنصح عمومًا بتناول كوب واحد من الجزر النيء يوميًا عند محاولة إنقاص الوزن.13- الفطر وقمع تراكم الدهونيعتبر الفطر من أفضل الأطعمة الأخرى لقمع تراكم الدهون في البطن فهو غني بمضادات اللالتهابات ، والتي تساعد على السيطرة علىارتفاع ضغط الدم المرتبط بالسمنة.علاوة على ذلك للفطر تأثير قوي مضاد للأكسدة مما يساعد بشكل كبير في علاج المتلازمات الأيضية ، بما في ذلك السمنة.