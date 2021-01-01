بمذاق شهي .. طريقة عمل أم علي



طريقة عمل أم علي طريقة عمل أم علي

أم على من الحلويات الشهية التى يحبها الصغار والكبار وهى أساسية فى العزومات المختلفة.. فكيف تتمكنى من إعدادها فى المنزل بمذاق شهي.



نقدم لك طريقة عمل أم علي فى المنزل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير أم على

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500 جرام من عجينة البافكوب من السكرستة أكواب ونصف من الماء130 جرامًا من الزبدةعلبة ونصف من القشطةربع كوب من الكاجوربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصافربع كوب من الصنوبر المقشرربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.8 ملاعق كبيرة من الحليب المجففطريقة تحضير أم علي :قطعي البيف باسترى مكعبات وضعي طبقة منها في صينية مدهونة بالسمنة، ثم طبقة من المكسرات.فى وعاء آخر به الحليب والقشطة على النار ضعي السكر والزبدة وقلبي كل المكونات جيدا حتى تنضج.ضعي خليط الحليب على الصينية فوق البيف باستري والمكسرات ويتم إدخالها الفرن حوالى ثلاثين دقيقة ويتم إخراج الصينية من الفرن ورشي فوقها المكسرات.