بمذاق شهي .. طريقة عمل أم علي

طريقة عمل أم علي
أم على من الحلويات الشهية التى يحبها الصغار والكبار وهى أساسية فى العزومات المختلفة.. فكيف تتمكنى من إعدادها فى المنزل بمذاق شهي.
نقدم لك طريقة عمل أم علي فى المنزل من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير أم على
500 جرام من عجينة الباف
كوب من السكر
ستة أكواب ونصف من الماء
130 جرامًا من الزبدة
علبة ونصف من القشطة
ربع كوب من الكاجو
ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم لأنصاف
ربع كوب من الصنوبر المقشر
ربع كوب من الفستق الحلبي المقشر.
8 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف
طريقة تحضير أم علي :
قطعي البيف باسترى مكعبات وضعي طبقة منها في صينية مدهونة بالسمنة، ثم طبقة من المكسرات.
فى وعاء آخر به الحليب والقشطة على النار ضعي السكر والزبدة وقلبي كل المكونات جيدا حتى تنضج.
ضعي خليط الحليب على الصينية فوق البيف باستري والمكسرات ويتم إدخالها الفرن حوالى ثلاثين دقيقة ويتم إخراج الصينية من الفرن ورشي فوقها المكسرات.
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