فوائد عديدة لتناول كوب من عصير الجريب فروت

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صورة الخبر: عصير الجريب فروت
عصير الجريب فروت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، ، فوائد تناول كوب من عصير الجريب فروت.

فوائد عصير الجريب فروت:

1- منع مقاومة الأنسولين :

قد يساعد الجريب فروت على منع مقاومة الأنسولين والتقليل من ارتفاع مستوى السكر في الدم.

2- تعزيز خسارة الوزن :

على الرغم من أن الجريب فروت غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم ولكنه منخفض السعرات الحرارية.

3- تحسين صحة الجهاز المناعي :
ذلك بفضل محتواه المرتفع من فيتامين ج الذي يحمي الخلايا من العدوى، كما أن فيتامين ج يساعد على سرعة التعافي من نزلات البرد.

4- الحفاظ علي صحة القلب :

يمكن أن يساعد الجريب فروت في الحفاظ على صحة القلب، وذلك لاحتوائه على الألياف، والبوتاسيوم، والليكوبين (Lycopene)، والكولين، وفيتامين ج، كما أن البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم وتقليل الرغبة في تناول الملح.

5- تحسين الهضم :

يحتوي الجريب فروت على الماء والألياف، وهي عناصر هامة لمنع الإصابة بالإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

6- الحفاظ علي صحة البشرة :

يلعب فيتامين ج دورًا حيويًا في تكوين الكولاجين الهام لصحة الجلد، كما أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة .

المصدر: elbalad

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