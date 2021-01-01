محامى بالنقض : اتحاد الكرة مهدد بالغرامة في أزمة قيد لاعبي الزمالك

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جدل كبير دار داخل الساحة الرياضية بعد إقدام المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على إقامة دعوى امام القضاء الإدارى لإلزام إتحاد كرة القدم المصرى بتقييد اللاعبين الثلاثة الجدد فى قائمة الفريق .



أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض أن قرار إتحاد الكرة بعدم تقييد لاعبى الزمالك بعد تسجيلهم على السيستم الخاص باللاعبين ، يدخل ضمن إختصاص محاكم مجلس الدولة باعتباره قرارا سلبيا .



وأضاف في تصريحات لصدي البلد " يجوز الطعن على هذا القرار الإدارى ، ويجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم فى شق عاجل بتنفيذ هذا القرار ، وينفذ بمسودته فورا " .

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وتابع " اللجوء للمحاكم المحلية بشأن خلاف رياضى لايعرض النشاط الكروى لأية عقوبات ، ماحدث هو طعن من هيئة رياضية " نادى الزمالك " على قرار سلبى لهيئة أخرى "إتحاد الكرة " .وأشار المحامى بالنقض إلى أنه فى حالة حصول نادى الزمالك على حكم فى الشق المستعجل فيجب على اتحاد الكرة تنفيذه فورا ، دون تأخير حتى ولو كان ذلك يخالف قراراته ، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التنفيذ قد يعرض الاتحاد لعقوبات " غرامات مالية " وحبس رئيسه بتهمة عدم نفيذ حكم قضائى واجب النفاذ .وكان اتحاد الكرة المصري، رفض تسجيل لاعبي الزمالك الثلاثة وهم محمود شبانه وناصر منسي وبلحاج، مستندا الي عدم قيام الزمالك بتسوية مديونته لدي اتحاد الكرة.