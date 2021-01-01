محامى بالنقض : اتحاد الكرة مهدد بالغرامة في أزمة قيد لاعبي الزمالك

جدل كبير دار داخل الساحة الرياضية بعد إقدام المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على إقامة دعوى امام القضاء الإدارى لإلزام إتحاد كرة القدم المصرى بتقييد اللاعبين الثلاثة الجدد فى قائمة الفريق .
أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض أن قرار إتحاد الكرة بعدم تقييد لاعبى الزمالك بعد تسجيلهم على السيستم الخاص باللاعبين ، يدخل ضمن إختصاص محاكم مجلس الدولة باعتباره قرارا سلبيا .
وأضاف في تصريحات لصدي البلد " يجوز الطعن على هذا القرار الإدارى ، ويجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم فى شق عاجل بتنفيذ هذا القرار ، وينفذ بمسودته فورا " .
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