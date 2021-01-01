للتوفير .. طريقة عمل الناجتس وحفظها في الفريزر



طريقة عمل الناجتس طريقة عمل الناجتس

تعد الناجتس من الأكلات الشهية وسريعة التحضير التى تلجأ إليها الكثير من السيدات، ولكن فى الآونة الأخيرة تم التحذير من بعض الأنواع الفاسدة في الأسواق.



نقدم لكم طريقة عمل الدجاج الناجتس بمذاق شهي زي المحلات الشهيرة من خلال خطوات الشيف .



مقادير الناجتس

نصف كيلو دجاج مفروم

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بيضةبودرة ثومبودرة بصلبابريكاملح فلفل أسودبقسماط مطحونطبق دقيق مع القليل من النشابقسماط ناعمزيتطريقة عمل الناجتس* في بولة كبيرة ضعي الدجاج المفروم مع ملح وفلفل أسود وبودرة ثوم وبودرة بصل وبابريكا ثم ضعي البيضة واعجنيهم جيدا وضعي البقسماط بالتدريج حتى تحصلى على القوام المناسب وضعي الخليط على ورقة زبدة ثم غطيه بورقة أخرى وأفرديه واجعليه ارتفاع متوسط.* قطعى خليط الدجاج الناجتس مستطيلات عريضة ثم تحفظ في الثلاجة حتى تتماسك قليلا ثم توضع في الدقيق بالنشا ثم فى طبق البيض ثم فى طبق البقسماط بالملح والفلفل الأسود وبابريكا وبودرة ثوم وبصل ثم توضع فى طبق فويل وتلف بالبلاستيك الشفاف وتغلق جيدا وتحفظ فى الفريزر لحين الاستخدام.