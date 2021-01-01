الفرنسيون يتوقعون ..سقوط وشيك لـ زيلينسكي

اعتبر قراء صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، إن إقالة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، الوشيكة، إشارة إلى استقالة وشيكة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من منصبه.
جاء ذلك بسبب تصريحات رئيس حزب “خادم الشعب” الحاكم في أوكرانيا، دافيد أراخاميا، الذي قال إنه سيتم نقل أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني إلى منصب وزير الصناعات الإستراتيجية، وسيحل محله كيريل بودانوف، رئيس المخابرات الأوكرانية.
وكتب أحد المستخدمين: “زيلينسكي سوف يسقط قريبًا من الدرج. ولن يكون الروس هم من سيدفعونه".
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