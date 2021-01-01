تعلم كيف تشغل يوتيوب YouTube من غير إعلانات



يوتيوب يوتيوب

يعد من أكثر الأشياء المزعجة عند مشاهدة يوتيوب YouTube هي قائمة الإعلانات التي تظهر خاصة إذا كنت تستمع لأغنية، ويأتي الإعلان في المنتصف مما يشتت الذهن خاصة يوجد إعلانات يصعب تخطيها إلا بعد مرور عدة ثواني، أو التي تظهر إجباري مربوطة بوقت محدد ولن تنتهي إلا بعد رؤيتها كاملة، لذلك سنوضح أفضل الطرق التي ستلغي هذه الإعلانات تماما.







استخدام تطبيقات حظر الإعلانات



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تعتبر أفضل طرق منع الإعلانات من الظهور هي حظر إعلانات يوتيوبالتطبيق الأول : NewPipeيعتبر تطبيق NewPipe يعد أفضل تطبيق، حيث أنه يوفر لك العديد من المميزات المشابه له تماما، مثل ميزة الـ PIP التي تمكنك من تشغيل الفيديوهات في الخلفية والاستماع لصوت الفيديو فقط، وزر تحميل الفيديو الذي يمكنك من تحميل أي فيديو على المنصة، التطبيق مفتوح المصدر ومتاح على منصة Github بشكل مجاني تماما، يمكنك تحميل ملف APK وتثبيته على جهازك بكل سهولة.العيب الوحيد في هذا التطبيق، أنه يتوجب عليك تحديث التطبيق بشكل يدوي باستمرار، حيث أن التطبيق يتوقف بين الحين والأخر، وذلك بسبب الحرب التي تشنها يوتيوب على مثل هذه التطبيقات، مما يتطلب تحديث التطبيق كل 30 يوم على الأقل.التطبيق الثاني : SkyTubeيقدم لك هذا التطبيق جميع المميزات التي قد تحتاجها، من مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات مزعجة، إمكانية تحميل الفيديوهات إلى جهازك بشكل مباشر، تشغيل الفيديوهات في الخلفية وإستماع لصوت فقط، والعديد من المميزات الأخرى التي يمكن أن تكتشفها بنفسك.التطبيق الثالث : LibreTubeيعد هذا التطبيق الخيار الأفضل إلى كنت تريد الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات مزعجة فقط، حيث أنه لا يدعم ميزة تحميل الفيديو أو تشغيله في الخلفية كما تفعل التطبيقات المشابهة، لكنه يوفر لك إمكانية تسجيل الدخول بحسابك الخاص من أجل عرض فيديوهات القنوات المشترك بها، كما أنه يعرض لك الفيديوهات الشائعة في بلدك.التطبيق الرابع : YMusicمن خلال اسم التطبيق يبدو أنه مخصص للاستماع إلى الموسيقى، نعم، وهو كذلك، فكرة هذا التطبيق أنه يمكنك من تشغيل الفيديوهات في الخلفية وقفل الهاتف بدرجة الأولى، ما عليك سوى تشغيل قائمة الفيديوهات وتسجيل الخروج من التطبيق، والاستمتاع بسماع الكتب المسموعة أو المحاضرات المفيدة.التطبيق الخامس : Pure Tubeواجهة هذا التطبيق يشبه واجهة تطبيق يوتيوب الأصلي بشكل كبير جدا وقد يظن البعض أنه تطبيق يوتيوب للوهلة الأولى، وهو يقدم لك مجموعة من المميزات التي يبحث عنها أي مستخدم، مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات مزعجة وبدون إعلانات منبثقة، يمكنك من تشغيل الفيديوهات في الخلفية والخروج من التطبيق ومميزات أخرى.