أفضل هاتف Realme للطبقة المتوسطة بسعر بسيط

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تحظى العلامة التجارية ريلمي Realme على إعجاب العديد من المستخدمين بسبب أنها تقدم هواتف بإمكانيات عالية جدا مقابل سعر مناسب مقارنة بالمواصفات الرائعة، ويعتبر الهاتف الذي سنستعرضه اليوم هو هاتف Realme 10 Pro 5G بأعلى مواصفات مثل دقة كاميرا تفوق الخيال.







مواصفات هاتف Realme 10 Pro 5G



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يحتوي هاتف Realme 10 Pro 5G على شاشة نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة مع فتحة ثقب في المنتصف. وتدعم الشاشة جودة عرض Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.ويعمل هاتف Realme 10 Pro 5G بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 695 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، نوع LPDDR4x و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية نوع UFS 2.2.ويحتوي هاتف Realme 10 Pro 5G على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة توفر شحنًا سريعًا بقوة 33 وات. للأمان ، سيتم تجهيزه بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.ويقدم هاتف Realme 10 Pro 5G Coca-Cola كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. وسيحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.سعر هاتف Realme 10 Pro 5Gيبلغ سعر هاتف Realme 10 Pro 5G حوالي 250 دولار أمريكي في السوق العالمي أي ما يعادل 7500 جنيه مصري.جدير بالذكر أنه ظهرت ريلمي لأول مرة في الصين في عام 2010 تحت اسم "OPPO Real"، حيث أنها كانت علامة تجارية فرعية لشركة أوبو إلى أن انفصلت عنها في عام 2018، وبعد ذلك أصبحت العلامة التجارية الخاصة بها تحت شركة بي بي إليكترونيكس الصينية متعددة الجنسيات. وفي 30 يوليو 2018، أعلن نائب الرئيس السابق لشركة أوبو ورئيس قسم الأعمال الخارجية في أوبو سكاي لي استقالته الرسمية من أوبو وعزمه تأسيس ريلمي كعلامة تجارية مستقلة على موقع التدوينات القصيرة الصيني سينا ويبو. حيث قال إنه في المستقبل، ستركز العلامة التجارية ريلمي على توفير هواتف محمولة تمزج بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وبذلك توفر للشباب حياة سعيدة تتميز «بالتكنولوجيا» و«الجمال» بأسعار معقولة.