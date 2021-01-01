تكشف إختبارات iQOO Neo 7 عن آداء رقاقة Dimensity 8200 في الهاتف

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صورة الخبر: iQOO Neo 7
iQOO Neo 7

ينطلق هاتف iQOO Neo 7 في السوق الهندي في 17 من فبراير، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن آداء الهاتف برقاقة Dimensity 8200.

توضح التسريبات التي جاءت عبر MySmartPrice آداء هاتف iQOO Neo 7 المميز برقاقة Dimensity 8200، حيث سجل الهاتف 862438 نقطة في إختبارات AnTuTu، بينما سجل 206755 نقطة في إختبارات وحدة المعالجة، و 338400 نقطة في إختبارات كرت الشاشة.

أيضاً سجل الهاتف 153055 نقطة في إختبارات الذاكرة، كما يعد iQOO Neo 7 أول الإصدارات المميزة برقاقة Dimensity 8200 في السوق الهندي.

وتتوافق هذه التسريبات مع تفاصيل سابقة نشرت في منصة “3DMark” والتي أكدت على أن iQOO Neo 7 يقدم مع رقاقة Dimensity 8200 يتميز بعدد 1793 نقطة، وإستقرار بنسبة 99.4%.

يذكر أن هاتف iQOO Neo 7 رصد في صور ثلاثية الأبعاد جديدة كشفت عن ألوان هذا الإصدار وهما الأزرق والأسود، كما أوضحت الصور تصميم الكاميرة الخلفية، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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