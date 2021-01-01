تدعم سامسونج رقاقة Exynos 2400 القادمة بعدد 10 من الأنوية



رقاقة Exynos 2400 رقاقة Exynos 2400

تعمل شركة سامسونج على تطوير إصدار جديد من رقاقات معالج Exynos الذي يأتي لاحقاً هذا العام بعنوان Exynos 2400 ويضم 10 من الأنوية في وحدة المعالجة.



قدمت العملاق الكوري سلسلة هواتف Galaxy S23 مؤخراً بنموذج مخصص من رقاقة Snapdragon 8 Gen 2، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن سامسونج تعمل بالفعل على تطوير رقاقة Exynos 2400.



ولقد جاءت التسريبات الجديدة من “Ice Universe” لتقدم اللمحات الأولى حول مواصفات رقاقة Exynos 2400 التي ترتكز على 10 من الأنوية كبديل لعدد 8 من الأنوية على أن تتضمن نواة Cortex-X4 رئيسية، و2 من أنوية Cortex-A720 بتردد تشغيل أعلى، 3 من أنوية Cortex-A720 بتردد تشغيل أقل، مع 4 من أنوية Cortex-520.

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من جانب أخر لم توضح التسريبات أي من الهواتف التي تنطلق برقاقة Exynos 2400 المرتقبة من سامسونج، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الرقاقة ستقدم في إصدار جديد من هواتف الشركة القابلة للطي.أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن الرقاقة تدعم السلسلة القادمة من هواتف Galaxy S24 التي تقدم من العملاق الكوري بشكل رسمي في بداية العام المقبل.