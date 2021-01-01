تعلن جوجل رسميًا عن Bard .. تطبيقها المُنافس لـ ChatGPT

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أعلن المدير التنفيذي لشركة ألفابيت (سوندار بيتشاي) عن الإطلاق التجريبي المحدود لتطبيق الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي (بارد) Bard، والذي يُعتبر رد جوجل على خدمة ChatGPT التي اكتسبت شهرة كاسحة خلال الأسابيع الماضية.



وأوضح (بيتشاي) أن التطبيق متوفر الآن لمجموعة محدودة من المُستخدمين الذين اختارتهم الشركة لتجربته، على أن يتم فتحه لعموم المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.



كما قال بأن (بارد) مبني على نموذج تطبيقات المحادثة، المعروف اختصارًا بـ LaMDA، الذي أعلنت عنه الشركة قبل عامين. وذكر أن (بارد) قادر على تقديم إجابات عالية النوعية بمعلومات حديثة يستقيها مباشرةً من الويب، في إشارة إلى تفوقه على ChatGPT الذي لا يمكنه تقديم معلومات تعود إلى ما بعد العام 2021.

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كما تطرّق إلى تنوّع المعلومات التي يمكن أن يقدمها برنامج جوجل الجديد، من تبسيط المفاهيم العلمية المعقّدة، إلى معرفة آخر أخبار الرياضة أو تعليم المُستخدم مهارات جديدة.وذكر في تدوينته أن (بارد) لن يكون أفضل ما يمكن لجوجل تقديمه بعد، حيث تم بناء إصداره الأول على نسخة خفيفة من نموذج LaMDA وهي أصغر حجمًا وتستهلك قدرة حاسوبية أقل ما يُساعد جوجل على تقديم الخدمة لعدد أكبر من المستخدمين للحصول على الملاحظات والاقتراحات بشكل أسرع. وقال أنه سيتم جمع ملاحظات المُستخدمين، ونتائج اختبارات جوجل الخاصة لتحسين جودة الإجابات.وأكد (بيتشاي) أن (بارد) لن يكون مُجرد برنامج للدردشة، بل سيتم دمج إمكانيته ضمن نتائج بحث جوجل وذلك لتقديم إجابة مُلخصة لما يبحث المُستخدم عنه، إضافةً إلى نتائج البحث التقليدية المُعتادة في محرك جوجل.ولن يقتصر (بارد) على خدمة المُستخدم العادي، بل سيتم توفير واجهة برمجية له API خاصة بالمطورين الذين سيُصبح بإمكانهم الاستفادة من ميزاته الذكية لدمجها في تطبيقاتهم. وقال (بيتشاي) أن الشركة ستدعو المطورين قريبًا لاختبار النسخة التجريبية من الواجهة البرمجية.ويأتي إعلان جوجل تأكيدًا لتسريبات سابقة تحدثت عن تطوير جوجل لخدمة مُنافسة لـ ChatGPT. ورغم أن جوجل من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وساهمت في تطوير العديد من تقنياته، ومنها تقنيات يستخدمها ChatGPT نفسه، إلا أنها تأخرت في طرح فكرة شبيهة رغم وجود مشروع لها بهذا الصدد بدأته قبل أعوام قبل أن تقرر إيقافه. لكن النجاح الكبير الذي حققه ChatGPT جعلها تُعيد الفكرة إلى الواجهة وتُعجّل في طرحها وفق تقارير.ويُذكر أن جوجل كانت قد أعلنت قبل أيام عن مؤتمر صحفي ستعقده في الثامن من شهر شباط/فبراير الجاري للحديث عن آخر ما لديها في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يتضمن المؤتمر تفاصيل أكثر عن Bard وعن إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في تطبيقاتها الأخرى.