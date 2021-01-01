تُطلق (كورا) تطبيقًا يجمع عدة روبوتات دردشة في تطبيقٍ واحد

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أعلنت (كورا) Quora، شبكة التواصل الاجتماعي المتخصصة بالأسئلة والأجوبة، عن إطلاق النسخة المفتوحة من تطبيقها الجديد Poe الذي يتيح للمُستخدم الدردشة مع مجموعة مختلفة من روبوتات الذكاء الاصطناعي ضمن واجهة واحدة.



وكانت الشركة قد أطلقت التطبيق للمرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي بشكل مُغلَق لمجموعة محدودة من المُستخدمين، إلا أنه أصبح متاحًا اليوم لعموم المستخدمين على متجر تطبيقات آبل، على أن يتم طرح النسخة الخاصة بهواتف أندرويد خلال الشهور القليلة القادمة، وفقًا لما ذكرته الشركة.



وقالت كورا بأن تطبيقها يعتمد حاليًا على ثلاثة روبوتات مختلفة، اثنان منهما مبنيّان على نماذج ذكاء اصطناعي من شركة OpenAI المطوّرة لـ ChatGPT، والثالث يعتمد على نموذج Anthropic التي أصبحت جوجل مؤخرًا إحدى المستثمرين فيه. وذكرت الشركة أنها تخطط لإضافة مجموعة أكبر من الروبوتات خلال الفترة القادمة، كما أوضحت أن الفكرة من توفير روبوتات دردشة متعددة هي أن كلًا منها تم تدريبه لتأدية مهام مختلفة، وتقديم وجهات نظر مختلفة وذلك بحسب المصادر التي استقى منها معلوماته، وهو ما يُفترض أن يمنح المُستخدم خياراتٍ أوسع للحصول على الإجابات من زوايا مختلفة.

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وتسعى كورا مُستقبلًا إلى دمج الإجابات التي يقدمها Poe ضمن خدمتها الأصلية، حيث يمكن للمُستخدم الحصول على إجابات الذكاء الاصطناعي على أسئلته، إلى جانب الإجابات التي يُقدمها مستخدمو الموقع، إلا أن الشركة قالت بأنها لن تقوم بهذه الخطوة حتى تنتهي من تطوير Poe واختباره بشكل جيد والتأكُّد من تقديمه لإجابات دقيقة ووافية يمكن عرضها جنبًا إلى جنب مع الإجابات البشرية، وأضافت بأن الخدمة ستظل بشكل تطبيقٍ مُستقل حتى ذلك الحين.وأوضحت الشركة أنها تُخطط لفتح Poe لجميع المطوّرين، حيث تدعو أي مطوّر لديه نموذج ذكاء اصطناعي قام بتدريبه على تأدية مهام معينة لدمجه ضمن التطبيق، فاتحةً الباب أمام العشرات من روبوتات الذكاء الاصطناعي المتخصصة بتقديم إجابات على مواضيع محددة كالرياضيات أو العلوم أو غير ذلك، وليس فقط على الروبوتات عامّة التوجه على غرار ChatGPT الذي يستطيع الإجابة على مختلف أنواع الأسئلة لكن بدرجات متفاوتة من الدقّة.موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:وتأتي خطوة كورا ضمن توجه عام يشهده قطاع التقنية حاليًا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف الخدمات والتطبيقات.ومن الجدير بالذكر أن إعلان كورا جاء بالتزامن مع إعلان جوجل عن روبوت الدردشة الخاص بها (بارد) Bard والذي يُقدم فكرة مشابهة من حيث دمجه ضمن نتائج بحث جوجل لتقديم إجابات الذكاء الاصطناعي إلى جانب النصوص البشرية، وهو نفس ما تعتزم مايكروسوفت الإعلان عنه قريبًا من خلال دمج ChatGPT بمحرك البحث Bing.يُذكر أن كورا هي شبكة تواصل اجتماعي للأسئلة والأجوبة تأسست في العام 2009 حيث بدأت باللغة الإنجليزية قبل أن تتم إضافة مجموعة من اللغات الأخرى. وقد تم إطلاق النسخة العربية من كورا في العام 2019، ويمتلك الموقع حاليًا 400 مليون مستخدم.