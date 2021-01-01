تستعد هواوي قريباً للإعلان عن إصدار جديد من الساعات الذكية

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أكدت أحدث التقارير على خطط شركة هواوي للإعلان قريباً عن جيل جديد من الساعات الذكية.



تعد شركة هواوي من أكبر الشركات المنافسة في سوق الساعات الذكية في الأسواق العالمية، حيث قدمت العملاق الصيني للأسواق خلال الفترة الماضية مجموعة متنوعة من الساعات والسوارات الذكية.



ولقد أكد تقرير جديد على أن هواوي قد بدأت بالفعل في العمل على تطوير سلسلة جديدة من الساعات الذكية، أيضاً كُشِف عن خطط هواوي عبر تطبيق Huawei Health المصاحب للساعات الذكية، حيث رصدت تفاصيل حول جيل جديد من الساعات الذكية ينطلق قريباً.

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ولقد رصدت السلسلة المرتقبة من ساعات هواوي الذكية في تطبيق “Huawei Health” بنموذج رقم AOD-H1، حيث تشير التسريبات إلى أن الإصدارات المرتقبة هي سلسلة Huawei Watch GT4 أو Watch 4.من جانب أخر كشفت التسريبات عن نموذج منفصل جديد من ساعات هواوي الذكية، والتي رصدت في التسريبات بتفاصيل مختلفة عن إصدارات هواوي السابقة، لذا تشير التوقعات إلى أن هواوي تستعد لإطلاق خط إنتاج جديد من الساعات الذكية للأسواق.أيضاً من المتوقع أن تتميز كافة إصدارات هواوي القادمة من الساعات الذكية بشاشات AMOLED، مع خاصية Always-on في الشاشة.