تستعد هواوي قريباً للإعلان عن إصدار جديد من الساعات الذكية

أكدت أحدث التقارير على خطط شركة هواوي للإعلان قريباً عن جيل جديد من الساعات الذكية.
تعد شركة هواوي من أكبر الشركات المنافسة في سوق الساعات الذكية في الأسواق العالمية، حيث قدمت العملاق الصيني للأسواق خلال الفترة الماضية مجموعة متنوعة من الساعات والسوارات الذكية.
ولقد أكد تقرير جديد على أن هواوي قد بدأت بالفعل في العمل على تطوير سلسلة جديدة من الساعات الذكية، أيضاً كُشِف عن خطط هواوي عبر تطبيق Huawei Health المصاحب للساعات الذكية، حيث رصدت تفاصيل حول جيل جديد من الساعات الذكية ينطلق قريباً.
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