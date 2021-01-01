هاتف جديد قابل للطي ينافس هواتف سامسونغ وهواوي

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نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لهاتف Tecno الجديد القابل للطي الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف حصل على هيكل قابل للطي بأبعاد (158.2/128.1/6.4) ملم، وزنه 273 غ، ومحمي بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.



وحصل الهاتف على شاشة أساسية مرنة Foldable Dynamic AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، كما زوّد بشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها (2268/832) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا.

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ويعمل الجهاز بنظام أندرويد الاحدث، ومعالج Qualcomm SDM8250 Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.Video Playerأما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+12+12) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واطا.