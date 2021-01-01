هاتف جديد قابل للطي ينافس هواتف سامسونغ وهواوي

نشرت بعض مواقع الإنترنت صورا وفيديوهات لهاتف Tecno الجديد القابل للطي الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف حصل على هيكل قابل للطي بأبعاد (158.2/128.1/6.4) ملم، وزنه 273 غ، ومحمي بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.
وحصل الهاتف على شاشة أساسية مرنة Foldable Dynamic AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، كما زوّد بشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها (2268/832) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا.
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