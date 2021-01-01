"روس كوسموس" القمر الصناعي الروسي الجديد "Elektro-L" في مداره المقرر له

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن القمر الصناعي الروسي الجديد "Elektro-L" رقم 4 وضع في مداره المقرر له.



ويذكر أن القمر الصناعي Elektro-L أطلق في الساعة 12.13 بتوقيت موسكو يوم الأحد 5 فبراير من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم" وبعد 9 دقائق و45 ثانية، انفصلت وحدة التعجيل مع القمر الصناعي واستمرت في التحليق إلى أن وصلت إلى ارتفاع 35.4 ألف كيلومتر ومنه طار القمر ذاتيا إلى إرتفاع 35.8 ألف كيلومتر الذي هو مداره المقرر.



وتجدر الإشارة إلى أن أقمار "Elektro-L" مخصصة للأرصاد الجوية، وكان أول أقمار المجموعة قد أطلق عام 2011 ولكنه توقف عن العمل في عام 2016، وأطلق القمر الثاني عام 2015 والثالث عام 2019 ومن المقرر إطلاق القمر الخامس عام 2024 المقبل.

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وترسل هذه الأقمار معلمومات وصورا عن المناخ كل 15-30 دقيقة طوال اليوم، وهذه المعلومات والصور تساعد كثيرا على التنبؤ بالطقس وتحذر من العواصف وحالات الطوارئ.