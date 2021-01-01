تستعد روسيا لإطلاق ثاني صاروخ فضائي هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تستعد لتنفيذ ثاني عملية إطلاق فضائي لها لهذا العام.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "جرى تثبيت صاروخ Soyuz-2.1a على منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء قريبا، وهذا الصاروخ سيحمل مركبة الشحن Progress MS-22 التي سترسل إلى المحطة الفضائية الدولية.
وأضاف البيان "تم تجهيز الصاروخ والمنصة لعملية الإطلاق، والخبراء يعملون حاليا وفق الجداول الزمنية المحددة، والصاروخ والمركبة الموجودة على متنه من المفترض أن يطلقا في 9 فبراير الجاري، في تمام الساعة 09:15 بتوقيت موسكو".
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