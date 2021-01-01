زيادات من الوكيل على سيارات فيات 500 و500X موديل 2023



فيات 500 فيات 500

باعتبارها وكيلا لسيارات فيات في مصر، أعلنت شركة داينامكس عن تقديم موديلات 2023 من سياراتها فيات 500 وفيات 500X في السوق المحلي، حيث تبين وجود زيادات هائلة وصلت إلى 425 ألف جنيه على هذه الموديلات مقارنة بموديلات 2022، وبذلك أصبحت أسعار موديلات 2023 كالتالي:



فيات 500:



- فئة أولى بانوراما بسعر 684 ألف جنيه (زيادة 214 ألف جنيه عن موديل 2022).

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- فئة ثانية كابريو بسعر 760 ألف جنيه (زيادة 214 ألف جنيه عن موديل 2022).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان و131 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لسيارة فيات 500X موديل 2023 فهو متاح بالأسعار التالية:- فئة أولى بسعر 925 ألف جنيه (زيادة 375 ألف جنيه عن موديل 2022).- فئة ثانية بسعر مليون جنيه جنيه (زيادة 400 ألف جنيه عن موديل 2022).- فئة ثالثة بسعر مليون و50 ألف جنيه (زيادة 425 ألف جنيه عن موديل 2022).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).