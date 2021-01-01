تستعد جنرال موتورز لاستعادة طاقتها الانتاجية كاملة في 2023

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جنرال موتورز

تتطلع جنرال موتورز إلى استعادة طاقتها الانتاجية كاملةً في 2023، وقامت الشركة بتطوير أسطولها من الشاحنات لنقل السيارات الجديدة إلى وكلائها بنفس سرعة المصانع على الإنتاج.

مثل العديد من شركات صناعة السيارات، اضطرت جنرال موتورز إلى خفض الإنتاج في عام 2021 بسبب قيود سلاسل الإمداد، والآن تعمل الشركة للعودة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة مع إجراء تحسينات على شبكتها اللوجستية. وفي حديثه مع صحيفة عالمية قال رئيس مجلس تجار شيفروليه الوطني، كيث مكلوسكي، أن جنرال موتورز اشترت 400 شاحنة نقل ثقيلة لتسليم المركبات المبنية حديثًا للوكلاء. وسيساعد هذا في تقليل اعتمادها على مزودي الخدمات اللوجستية الخارجيين.

قال مكلوسكي “جنرال موتورز اشترت تلك الشاحنات كأصول، إن موظفي جنرال موتورز على المركبات المملوكة لشركة جنرال موتورز يوصلون منتجنا إلينا. إنه مجرد جزء من أن تكون جنرال موتورز ريادية من جديد، لن نجلس ونكون مجرد ضحية لصناعة النقل. سوف نتولى مسؤولية ذلك”.

كشف الرجل أيضاً عن مقارنة سريعة بين رقمين، أنتجت الشركة العام الماضي 500,000 سيارة بأجزاء ناقصة ريثما حُلت مشاكل سلسلة الإمداد، بالمقارنة، في يناير من العام الجاري انخفض الرقم إلى 1,000 سيارة فقط.

المصدر: سعودى شفت

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