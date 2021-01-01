تكشف لامبورغيني عن انفينسيبل وآوتينتيكا لوداع محركات V12 النقية



لامبورغيني لامبورغيني

بينما كنا ننتظر وصول خليفة لامبورغيني أفينتادور كشفت الشركة عن مفاجأة لوداع محركات V12 النقية بطريقة لامبورغيني: سيارتان فريدتان على أساس أفينتادور وبمظهر خارجي جديد تماماً. لامبورغيني Invencible كوبيه ولامبورغيني Autentica رودستر.



قام قسم لامبورغيني Centro Stile بإنشاء السيارات مع تمكين مشاركة العملاء المحظوظين منذ الخطوات الأولى، مع ذلك يمكن ملاحظة أسلوب مصممي لامبورغيني الحاد وعناصر التصميم الهندسية والسداسية. وتتشابه السيارتان إلى حد ما مع شقيقاتها التي تعتمد عليها من نسخ أفينتادور كوبيه ورودستر.



في الداخل، يتشابه التصميم الأساسي مع سيارات لامبورغيني الأخرى مع تميزه بمخارج تهوية سداسية انتجت بالطباعة ثلاثية الأبعاد، توفر السيارتان الكثير من الكربون فايبر وتحملان السيارة لوحة عدادات رقمية فريدة كالسيارة نفسها، وتتخلص كل لامبورغيني انفينسيبل ولامبورغيني اوتينتيكا من شاشة النظام الترفيهي الوسطية. قالت ميتجا بوركرت، رئيسة قسم التصميم في لامبورغيني، أن السيارتان الفريدتان “مستوحاة من أيام الحلبات وبيئة السباقات عالية الأوكتان”، ووضحت أن المصممين بذلو قصارى جهدهم ليكونوا مبدعين على منصة V12.

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مثل سيارات أفينتادور، تحمل السيارتان محرك V12 سعة 6.5 ينتج 769 حصان و720 نيوتن-متر مطابقة لأرقام فئة ألتيميه مع نظام دفع كلي. ووصفت الشركة إنجازها بأنه “التحية الأخيرة لمحرك V12 غير المكهرب”، وفي المستقبل القريب، ستستبدل لامبورغيني محركاتها النقية بمحركات V12 هجينة، وقد أكدت أن بديلة أفينتادور ستظهر فقط خلال أسابيع.