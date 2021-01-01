تعرف على أبرز تجهيزات لكزس UX موديل 2023 الجديدة.. وقائمة أسعار الاس يو في صغيرة الحجم في السعودية

تعد سيارة الاس يو في الفاخرة لكزس UX إحدى السيارات الأكثر انتشارًا ضمن أسطول سيارات لكزس اليابانية داخل المملكة العربية السعودية، وتدخل ضمن فئة السيارات الاس يو في صغيرة الحجم، وتعبر تسمية السيارة إختصاراً لـ”Urban Explorer”، وقد بدأ المُصنع الياباني في إنتاج السيارة منذ عام 2019، وخلال المقالة التالية نستعرض لكم قائمة بأبرز التجهيزات في لكزس UX موديل 2023 الجديدة وقائمة أسعارها المتوفرة في السعودية لدى وكيلها شركة عبداللطيف جميل للسيارات.
أبرز التجهيزات في لكزس UX موديل 2023
تصميم خارجي رياضي مع خطوط الجسم الديناميكية والشبك المغزلي المهيمن على الواجهة الأمامية.
مصابيح أمامية بتقنية LED ثلاثية الكشافات.
مصابيح خلفية بتقنية LED.
مرايا خارجية كهربائية.
جنوط عجلات مقاس 17 بوصة.
نوافذ جانبية باطار كروم مع فتحة سقف.
مقصورة فاخرة مع 5 مقاعد من الجلد بتصميم رياضي مميز.
المقاعد الأمامية تدعم التدفئة والتبريد مع نظام ذاكرة لمقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا.
مقود قيادة متعدد الوظائف قابلة للتعديل.
مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي.
شاشة معلومات وترفيه لمسية مقاس 10.3 بوصة.
نظام صوتي فاخر مكون من 8 سماعات.
نظام دخول ذكي بدون مفتاح.
مشغل الوسائط MP3 و WMA ومنافذ USB و AUX
محرك 4 سلندر، بسعة 2.0 لتر، وقوة 168 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن متر.
ناقل حركة أوتوماتيكي متغير من طراز CVT.
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