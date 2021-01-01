تعرف على أبرز تجهيزات لكزس UX موديل 2023 الجديدة.. وقائمة أسعار الاس يو في صغيرة الحجم في السعودية



لكزس UX لكزس UX

تعد سيارة الاس يو في الفاخرة لكزس UX إحدى السيارات الأكثر انتشارًا ضمن أسطول سيارات لكزس اليابانية داخل المملكة العربية السعودية، وتدخل ضمن فئة السيارات الاس يو في صغيرة الحجم، وتعبر تسمية السيارة إختصاراً لـ”Urban Explorer”، وقد بدأ المُصنع الياباني في إنتاج السيارة منذ عام 2019، وخلال المقالة التالية نستعرض لكم قائمة بأبرز التجهيزات في لكزس UX موديل 2023 الجديدة وقائمة أسعارها المتوفرة في السعودية لدى وكيلها شركة عبداللطيف جميل للسيارات.



أبرز التجهيزات في لكزس UX موديل 2023



تصميم خارجي رياضي مع خطوط الجسم الديناميكية والشبك المغزلي المهيمن على الواجهة الأمامية.

مصابيح أمامية بتقنية LED ثلاثية الكشافات.

مصابيح خلفية بتقنية LED.

مرايا خارجية كهربائية.

جنوط عجلات مقاس 17 بوصة.

نوافذ جانبية باطار كروم مع فتحة سقف.

مقصورة فاخرة مع 5 مقاعد من الجلد بتصميم رياضي مميز.

المقاعد الأمامية تدعم التدفئة والتبريد مع نظام ذاكرة لمقعد السائق القابل للتعديل كهربائيا.

مقود قيادة متعدد الوظائف قابلة للتعديل.

مكيف هواء أوتوماتيك مع تحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي.

شاشة معلومات وترفيه لمسية مقاس 10.3 بوصة.

نظام صوتي فاخر مكون من 8 سماعات.

نظام دخول ذكي بدون مفتاح.

مشغل الوسائط MP3 و WMA ومنافذ USB و AUX

محرك 4 سلندر، بسعة 2.0 لتر، وقوة 168 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي متغير من طراز CVT.

قد يعجبك أيضا...

أسعار لكزس UX موديل 2023تتوفر الاس يو في الفاخرة لكزس UX موديل 2023 في السعودية لدى وكيلها شركة عبداللطيف جميل للسيارات في الفئات والأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:فئة 200 Elegant AA، بسعر 174,855 ريال.فئة 200 F-sport Base FA SR، بسعر 188,715 ريال.فئة 200 Excellence BB SR، بسعر 199,732 ريال.إقرأ أيضًا: تعرف على بعض أبرز السيارات التي ارتفعت قيمتها رغم فشل مبيعاتها.. منها “كورفيت ولكزس LFA وماكلارين F1”جدير بالذكر، أن شركة لكزس الفاخرة هي صانعة سيارات يابانية تُنتج وتُصنع العديد من السيارات والتقنيات في قطاع المحركات وتعود بالأصل إلى شركتها الأم “تويوتا”، حيث بدأت لكزس في صناعة السيارات عام 1989، كما أنها كذلك تقوم بصنع السفن الفاخرة ولديها العديد من السيارات التي تقوم بإنتاجها منها السيدان على سبيل المثال سيارات لكزس (IS و ES و LS)، أما عن سيارات الاس يو في مثل (LX و NX و RX و UX و GX)، أما سيارات الكوبيه فهي تُنتج سيارات مثل (RC و LC و LFA).