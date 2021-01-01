أسطول سيارات هيونداي الاس يو في في السعودية.. وأسعار ومحركات موديلات 2023 الجديدة



هيونداي هيونداي

تعد العلامة الكورية الجنوبية هيونداي واحدة ضمن قائمة علامات السيارات الأكثر انتشارًا وشهرة داخل الكثير من الأسواق في دول الشرق الأوسط والخليج العربي، وبالتحديد داخل المملكة العربية السعودية والتي تتمتع بأسطول متنوع من السيارات الكورية ذات الأداء والمواصفات المميزة التي تلبي احتياجات شريحة كبيرة من العملاء بأسعار تنافسية وتجهيزات لا مثيل لها، بالتعاون مع عدد من الوكلاء المميزين في السوق السعودي.



وخلال المقالة التالية نستعرض لكم قائمة سيارات هيونداي الاس يو في المتوفرة في السعودية وأسعار موديلات العام الجديد 2023.



هيونداي كريتا 2023

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تتوفر سيارة هيونداي كريتا موديل 2023 في السعودية بالفئات والأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:فئة سمارت بمحرك 1.5 لتر، بسعر يصل إلى 87,000 ريال.فئة كومفورت بمحرك 1.5 لتر، بسعر يصل إلى 96,000 ريال.فئة كومفورت بلونين بمحرك 1.5 لتر، بسعر يصل إلى 97,000 ريال.فئة كومفورت بمحرك 2.0 لتر 7 مقاعد، بسعر يصل إلى 115,000 ريال.فئة كومفورت لونين بمحرك 2.0 لتر 7 مقاعد، بسعر يصل إلى 115,000 ريال.فئة التيمت 7 مقاعد، بسعر يصل إلى 121,000 ريال.وتتوفر هيونداي كريتا 2023 في السعودية مزودة بخيارين من المحركات هما كالآتي:محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 115 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي نوع CVT.محرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة قدرها 140 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 242 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات.هيونداي كونا 2023تتوفر سيارة هيونداي كونا موديل 2023 في السعودية في الفئات والأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:فئة سمارت، بسعر يصل إلى 89,000 ريال.فئة كومفورت لونين، بسعر يصل إلى 93,000 ريال.فئة كومفورت فتحة سقف، بسعر يصل إلى 94,000 ريال.فئة ألتيمت، بسعر يصل إلى 113,000 ريال.وتتوفر هيونداي كونا موديل 2023 في السعودية مزودة بخيارين من المحركات هما كالآتي:محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 149 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 178 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 280 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 392 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.هيونداي سنتافي 2023تتوفر سيارة هيونداي سنتافي موديل 2023 في السعودية في الفئات والأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:فئة سمارت بمحرك 2.5 لتر، بسعر يصل إلى 127,000 ريال.فئة سمارت بلس بمحرك 2.5 لتر، بسعر يصل إلى 143,000 ريال.فئة سمارت بلس بمحرك 3.5 لتر، بسعر يصل إلى 145,000 ريال.فئة ميد بمحرك 2.5 لتر، بسعر يصل إلى 160,000 ريال.فئة ميد بمحرك 3.5 لتر، بسعر يصل إلى 168,000 ريال.فئة بريميوم بمحرك 3.5 لتر، بسعر يصل إلى 188,000 ريال.وتتوفر سيارة هيونداي سنتافي موديل 2023 في السعودية مزودة بخيارين من المحركات هما كالآتي:محرك بنزين، مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة قدرها 180 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.محرك بنزين، مكون من 6 اسطوانات، بسعة 3.5، ينتج قوة قدرها 272 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.هيونداي توسان 2023تتوفر سيارة هيونداي توسان موديل 2023 في السعودية في الفئات والأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:فئة سمارت بمحرك 2.0 لتر، بسعر يصل إلى 103,000 ريال.فئة سمارت بمحرك 1.6 تيربو، بسعر يصل إلى 112,000 ريال.فئة سمارت بمحرك 2.0 لتر، بسعر يصل إلى 107,000 ريال.فئة كومفورت بمحرك 2.0 لتر، بسعر يصل إلى 110,000 ريال.فئة كومفورت بمحرك 2.0 لتر، بسعر يصل إلى 120,000 ريال.فئة كومفورت بمحرك 1.6 لتر تيربو، بسعر يصل إلى 121,000 ريال.فئة بريميوم بمحرك 2.0 لتر، بسعر يصل إلى 127,000 ريال.فئة بريميوم بمحرك 2.0 لتر، بسعر يصل إلى 134,000 ريال.فئة بريميوم بمحرك 1.6 لتر تيربو، بسعر يصل إلى 137,000 ريال.فئة بريميوم بمحرك 2.5 لتر، بسعر يصل إلى 134,000 ريال.فئة بريميوم بمحرك 2.5 لتر، بسعر يصل إلى 133,000 ريال.فئة التيميت بمحرك 2.5 لتر، بسعر يصل إلى 154,000 ريال.وتتوفر هيونداي توسان 2023 في السعودية مزودة بعدة خيارات من المحركات وهي كالتالي:محرك بنزين مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 156 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.محرك بنزين مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة قدرها 180 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.محرك هجين مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة إجمالية قدرها 230 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن متر.هيونداي باليسيد 2023تتوفر سيارة هيونداي بالسيد موديل 2023 في السعودية في الفئات والأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:فئة كومفورت بمحرك 3.5 لتر، بسعر يصل إلى 175,000 ريال.فئة ميد بمحرك 3.8 لتر، بسعر يصل إلى 197,000 ريال.فئة بريميوم بمحرك 3.8 لتر، بسعر يصل إلى 207,000 ريال.فئة بريميوم بمحرك 3.8 لتر، بسعر يصل إلى 212,000 ريال.تتوفر هيونداي باليسيد 2023 في السعودية مزودة بخيارين من المحركات هما كالتالي:محرك مكون من 6 اسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة قدرها 277 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.محرك مكون من 6 اسطوانات، بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة قدرها 295 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.