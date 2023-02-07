سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 7-2-2023 بداية التعاملات

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سعر الذهب

سعر الذهب.. انخفض سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في الصاغة لجميع الأعيرة، حيث استمر في الانخفاض لعدة أيام على التوالى.

وحقق سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 -2-2023 سعر 1715 جنيها، بحسب أمير رزق خبير المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم، سجل 1960 جنيها بعد انخفاض جرام الذهب.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 فبراير

شهد سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، سعر 1715 جنيها بعد انخفاض جرام الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 7 فبراير

شهد سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، سجل 1470 جنيها بعد انخفاض جرام الذهب.
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023:

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 انخفاضا، حيث سجل 13720 جنيها.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023:

شهدت أونصة الذهب الثلاثاء 7 فبراير، انخفاضا حيث سجلت سعر 1867 دولارا أمريكيا.

المصدر: المصرى اليوم

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