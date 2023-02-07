سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 7-2-2023 بداية التعاملات



سعر الذهب سعر الذهب

سعر الذهب.. انخفض سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في الصاغة لجميع الأعيرة، حيث استمر في الانخفاض لعدة أيام على التوالى.



وحقق سعر الذهب عيار 21 بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 -2-2023 سعر 1715 جنيها، بحسب أمير رزق خبير المشغولات الذهبية.



سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

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