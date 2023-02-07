أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 7-2-2023

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أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-2-2023، مقابل الجنيه، تباينا بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: «الدرهم الإماراتي ، و الدينار الكويتي، و الريال السعودي، و الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني»، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 98.89 جنيه للشراء، و 99.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.05 جنيه للشراء، و 8.08 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، و 32.70 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.50 جنيه للشراء، و 36.63 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

بنك مصر: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

بنك البركة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

ميد بنك: 8.10 جنيه للشراء، و 8.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 95.32 جنيه للشراء، و 99.09 للبيع.

بنك مصر: 95.34 جنيه للشراء، و 99.09 للبيع

بنك سايب: 98.88 جنيه للشراء، و 99.43 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 93.65 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع.

بنك مصر: 8.02 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع.

بنك المشرق: 7.98 جنيه للشراء، و 8.09 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 7.86 جنيه للشراء، و 8.09 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.

بنك مصر: 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.25 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.25 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.38 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.

بنك مصر: 32.34 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.64 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.53 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.24 جنيه للشراء، و 36.53 للبيع.

بنك مصر: 36.24 جنيه للشراء، و 36.53 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 36.36 جنيه للشراء، و 36.65 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 36.36 جنيه للشراء، و 36.63 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم

المصدر: جريده المال

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