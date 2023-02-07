أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 7-2-2023



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-2-2023، مقابل الجنيه، تباينا بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: «الدرهم الإماراتي ، و الدينار الكويتي، و الريال السعودي، و الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني»، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.



سعر الدينار الكويتي اليوم: 98.89 جنيه للشراء، و 99.28 للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الريال السعودي اليوم: 8.05 جنيه للشراء، و 8.08 للبيع.سعر الدولار اليوم: 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، و 32.70 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.50 جنيه للشراء، و 36.63 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.بنك مصر: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.بنك البركة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.ميد بنك: 8.10 جنيه للشراء، و 8.27 للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 95.32 جنيه للشراء، و 99.09 للبيع.بنك مصر: 95.34 جنيه للشراء، و 99.09 للبيعبنك سايب: 98.88 جنيه للشراء، و 99.43 للبيع.بنك كريدي أجريكول: 93.65 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع.بنك مصر: 8.02 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع.بنك المشرق: 7.98 جنيه للشراء، و 8.09 للبيع.بنك أبو ظبي التجاري: 7.86 جنيه للشراء، و 8.09 للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصرى: 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.بنك مصر: 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.25 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع.بنك الإسكندرية: 30.25 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.38 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.بنك مصر: 32.34 جنيه للشراء، و 32.66 للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.64 جنيه للشراء، و 32.75 للبيع.البنك المصري الخليجي: 32.53 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 36.24 جنيه للشراء، و 36.53 للبيع.بنك مصر: 36.24 جنيه للشراء، و 36.53 للبيع.بنك الكويت الوطني: 36.36 جنيه للشراء، و 36.65 للبيع.البنك الأهلي القطري: 36.36 جنيه للشراء، و 36.63 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم