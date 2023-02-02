البنك الدولي:تضمن حالة واحدة زيادة 570 مليار جنيه في الناتج المحلي الإجمالي لمصر

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صورة الخبر: البنك الدولي
البنك الدولي

قال البنك الدولي، إن تقرير «تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير»، يقيم الأثر الاقتصادي للتغيرات الديموجرافية، بما في ذلك تقديرات المدخرات الضائعة بسبب زيادة الخصوبة والمكاسب المستقبلية المحتملة إذا كان على الدولة أن تستعيد ثم تسرع من انخفاض الخصوبة لديها.

وتشير تقديرات التقرير، إلى أنه إذا استمرت الخصوبة في الانخفاض بعد عام 2008، فإن قيمة التوفير من الإنفاق العام على الصحة والتعليم والإسكان في مصر كانت ستصل إلى حوالي 94 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية.

كما قام التقرير بمحاكاة الانخفاض المتسارع للخصوبة ليصل إلى 2.1 % بحلول عام 2030، مما سينتج عنه ما يقدر بـ 570 مليار جنيه إضافية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة رفاهية الفرد والأسرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، 6 فبراير، للإعلان عن تقرير البنك الدولي: «تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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