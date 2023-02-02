أحداث هامة تترقبها أسواق الذهب

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الذهب

تنتظر الأسواق العالمية للذهب، عدد من الأحداث الهامة، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحديد الاتجاه القادم لحركة الذهب في الأسواق، حيث تعد مؤشرات لتوجه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي الفترة القادمة،

حيث تشكل هذه الاحداث مؤشرات عامة لاداء الاقتصاد الأمريكي ، ومن ثم توجه السياسية النقدية خلال الفترة المقبلة ، ومعرفة مصير سعر الفائدة.

ونرصد لكم أهم الأحداث والفعاليات المقرر حدوثها خلال الأيام المقبلة، والتي لها تأثير مباشر على الذهب، على النحو التالي

1- ترقب الأسواق خطاب «جيروم باول»، رئيس الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء.

2- خطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، للحصول على إشارات حول مسار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

3- صدور تقرير دعم البطالة بالولايات المتحدة يوم الخميس.

4- تقرير ثقة المستهلك المقرر صدوره الجمعة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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