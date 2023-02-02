نصائح تجنبك التعرض للغش التجاري خلال الأوكازيون..أهمها فاتورة الشراء ..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلق الأوكازيون الشتوي أمس بمشاركة نحو 500 محل تجاري، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من مارس،مع زيادة التوقعات بمدة حتى عيد الأم، و تتراوح نسب التخفيضات من 20 إلى 50% على كثير من السلع مثل الملابس، والمصنوعات الجلدية، المفروشات .

وشددت وزارة التموين على جميع المنشآت التجارية، والمحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي، بإعلان ‏ثمن السلع المعروضة للبيع، مقترن بها بيان عن ‏الثمن الذي كانت تباع به خلال الشهر ‏السابق للاوكازيون.

و نقدم لكم بعضا من النصائح الضرورية، التي تساعدكم على تجنب الوقوع في فخ الغش التجاري ، والتخفيضات الوهمية خلال فترة الأوكازيون الشتوي, والتي يجب أخذها في الاعتبار عند التسوق .

1 - اختر مكان الشراء بعناية ، واحرص أن يكون لدي المحل سمعة طيبة.

2- اختار محال لها إسم وعلامة تجارية معروفة ، وعناوين محددة ، خاصة عند الشراء ( الأون لاين ).

3- تجنب شراء المنتجات مجهولة المصدر .

4- أعرف أولا قبل الذهاب للتسوق المحلات المشاركة فعليا في الأوكازيون لضمان جدية التخفيضات.
5- اختار سلع ومنتجات ذات جودة عالية ، بناء على تجارب الآخرين .

5- تأكد من الحصول على فاتورة الشراء بعد دفع ثمن السلعة،

6- تأكد أن يدون بالفاتورة تاريخ الشراء، ونوع السلعة، وعدد القطع منها ، وكذلك السعر.

ارتفاع عدد المشاركين بالأوكازيون الشتوي إلى 500 محل تجاري
كما بدأت جهات الرقابة التموينية، في إطلاق حملاتها لمتابعة الأوكازيون الشتوي ، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة، من المحال المشاركة ، بالاطلاع على فواتير السلع المعروضة خلال تلك الفترة، وبيان الأسعار المقدم إلى مديرية التموين الواقع في دائرتها المحال، قبل وبعد الخصم .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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