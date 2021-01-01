المعهد القومي للبحوث الفلكية : حدوث تبعات خلال الساعات المقبلة لزلزال تركيا

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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين 6 فبراير، إنه لا يوجد ما يسمى بالتنبؤات بحدوث زلزال، وإنما يمكن إطلاق كلمة توقعات وفقًا للعوامل الموجودة، مرجحًا حدوث تبعات خلال الساعات المقبلة لزلزال تركيا.



أضاف في مؤتمر صحفي "مازالت التوابع مستمرة وحدثت زلازل ضعيفة بالقرب من البحر الميت وهو امتدا الأخدود الأفريقي العظيم".



وأوضح أنه تتم متابعة تطورات الأمر أولا بأول، مؤكدًا أنه لم تحدث أي خسائر على الأراضي المصرية رغم قوة الزلزال وشعور المواطنين بهزات مستمرة وقوية.

وكان صدر المعهد بيان رسمي للتفاصيل الأولية لزلزال تركيا، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد ، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتر شمال رفح بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل المدن المصرية ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.وتعد الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة في العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 عاما.