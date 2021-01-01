لهذا السبب تأجيل إطلاق صاروخ H3 الفضائي

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أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) عن تأجيل موعد أول إطلاق لصاروخ H3 الفضائي الجديد.



وجاء في بيان صادر عن الوكالة "تقرر تأجيل موعد عملية إطلاق صاروخ H3 من مركز تانيغاشيما الفضائي من 13 إلى 15 فبراير الجاري بسبب سوء الاحوال الجوية في منطقة الإطلاق".



وأشار البيان إلى أن الوكالة قررت تأجيل يوم الإطلاق، لكن لم يتم تحديد الموعد الدقيق لإطلاقه بعد.

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وتعتبر صواريخ H3 الحديثة أكبر صواريخ فضاء يابانية الصنع تعمل بالوقود السائل، ويبلغ طول كل صاروخ من هذه الفئة 63 مترا، وقطره 5.2 م، ويتوقع أن تكون قادرة على نقل حمولات تصل إلى 6.5 طن إلى مدرات الأرض.بدأ تطوير صواريخ H3 عام 2013 بالتعاون ما بين Mitsubishi Heavy Industries و JAXA، وكان من المقرر أن تنفذأول عملية إطلاق لصاروخ H3 عام 2020، لكن العملية أجّلت بسبب اكتشاف اهتزازات في المحرك الرئيسي للصاروخ، والشهر الماضي أجرت JAXA وشركة Mitsubishi Heavy Industries سلسلة من اختبارات لمحرك الصاروخ على منصة الإطلاق، ولم تسجّل إية ملاحظات على عمل المحرك.