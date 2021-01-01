5 نصائح للرجال للعناية بالبشرة يجب تضمينها في روتينك اليومي

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رغم أنه قد يبدو ممارسة الروتين اليومي للعناية بالبشرة لمعظم الرجال مهمة شاقة، إلا أن العناية ببشرتك أمر مهم للوقاية من الأمراض الجلدية المزعجة ، خاصة عندما تتعرض لضغوط شديدة لبعض الوقت بسبب حياة العمل الشاقة.



وبحسب ما ذكره موقع "news18"، هناك نصائح للعناية بالبشرة يجب تضمينها في روتينك اليومي ، خاصة إذا كنت رجلاً من أبرزها:



التنظيف الجيد للبشرة

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بالنسبة للرجال ، فإن العنصر الأساسي للعناية بالبشرة هو اعتماد روتين تنظيف جيد لبدء نظام العناية بالبشرة، كل ما تحتاجه هو غسول الوجه يناسب نوع بشرتك، ويمنحك دمج التنظيف في روتينك الصباحي والمساء بداية منعشة ونهاية ليومك ، كما أنه سيجهز بشرتك للخطوة التالية مثل الترطيب والتقشير والحماية من أشعة الشمس.الترطيبيعتبر الترطيب جزءًا مهمًا من روتين العناية بالبشرة ، خاصة إذا كنت رجلاً يتعرض بانتظام لعوامل بيئية قاسية أو لديك بشرة جافة بشكل عام. في كثير من الأحيان ، يمكن أن تؤدي البشرة الجافة أو التي تعاني من نقص التغذية إلى مجموعة من مشاكل البشرة ، والتي قد تحتاج إلى المزيد من المنتجات لمعالجتها بشكل فعال.ويضمن التنظيف المرطب لبشرتك إمكانية الاحتفاظ بالقدر الذي تحتاجه من الرطوبة للبقاء رطبًا طوال اليوم ، ويحصل على التغذية الإضافية التي تحتاجها لمكافحة حتى أقسى الظروف الجوية.استخدام واقي الشمسالواقي من الشمس لا يحمي بشرتك فقط من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويمنع أضرار أشعة الشمس ، ولكنه يساعد أيضًا على منع الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد.ويجب وضع واقي الشمس يوميًا ، بغض النظر عن الطقس أو حتى إذا كنت ستقضي معظم اليوم في الداخل، ومن المهم أيضًا اختيار واقي الشمس المناسب لنوع بشرتك ، سواء كانت دهنية أو جافة أو حساسة، ولا تنسي إعادة وضعه كل 2-3 ساعات إذا كنت تقضي وقتًا في الخارج. لذلك ، اختر واقيًا من الشمس بمعامل حماية من الشمس 30 على الأقل واستمتع بأشعة الشمس بدون قلق.التقشير الكيميائييعد دمج التقشير الكيميائي الأسبوعي طريقة رائعة لبدء روتين جديد للعناية بالبشرة، وأنها طريقة لطيفة وفعالة لإزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام، وتعتبر أحماض ألفا هايدروكسي الخفيفة مثل حمض اللاكتيك وحمض الجليكوليك خيارات رائعة للرجال.وتعمل هذه المكونات عن طريق إذابة الروابط بين خلايا الجلد الميتة بلطف ، مما يسمح بغسلها بسهولة، كما أنها تحفز دوران الخلايا ، مما يحسن المظهر العام لبشرتك، ومن المهم استخدام مقشرات كيميائية مع مرطب لمنع أي جفاف، ابدأ باستخدامها مرة واحدة في الأسبوع وقم بزيادة التردد تدريجيًا حيث تعتاد بشرتك عليها، وتذكر دائمًا استخدام واقي من الشمس أثناء استخدام المقشرات الكيميائية لأنها تزيد من حساسية الشمس.اتباع نظام غذائي صحييعد تناول الطعام بشكل صحيح أحد أهم الأشياء التي يجب دمجها في روتين العناية ببشرتك إذا كنت ترغب في رؤية أقصى قدر من النتائج، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في تحسين المظهر العام لبشرتك وكذلك منع انتشار البثور.«الطبيعي أحلى».. روتين يومي لإطلالة مشرقة للبشرة| فيديوويمكن أن تساعد التغذية السليمة أيضًا في تقليل الالتهاب وتحسين مرونة الجلد، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والمقلية إلى ظهور حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى، واتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات ومشتق من الفواكه والخضروات يساعد في الحفاظ على بشرة صافية وصحية.