تفاصيل ..فرصة العمر للسفر إلى أمريكا مجاناً..

من ساعات قليلة أعلنت السفارة الامريكية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن فرصة العمر للمدرسين من اجل السفر الى امريكا مجاناً وتحقيق الحلم الامريكي، حيث تم فتح باب التقديم على برنامج فولبرايت للتميز في التدريس والإنجاز!
يعني ايه برنامج فولبرايت للتميز
يقوم برنامج فولبرايت للتميز في التدريس والانجاز باتاحة الفرصة لتلقي برامج تعليم مهنية لمدرسي المرحلة الاعدادية والثانوية لمدة سته أسابيع في جامعة مضيفة ف الولايات المتحدة لحضور ندوات أكاديمية للتطوير المهني والتدريس في الفصول الأمريكية .كما سيتعاون المدرسين في تبادل أفضل الممارسات التعليمية مع المعلمين والطلاب في الجامعة المضيفة وفي المدارس الثانوية المحلية .
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