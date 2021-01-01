تفاصيل ..فرصة العمر للسفر إلى أمريكا مجاناً..

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من ساعات قليلة أعلنت السفارة الامريكية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن فرصة العمر للمدرسين من اجل السفر الى امريكا مجاناً وتحقيق الحلم الامريكي، حيث تم فتح باب التقديم على برنامج فولبرايت للتميز في التدريس والإنجاز!



يعني ايه برنامج فولبرايت للتميز



يقوم برنامج فولبرايت للتميز في التدريس والانجاز باتاحة الفرصة لتلقي برامج تعليم مهنية لمدرسي المرحلة الاعدادية والثانوية لمدة سته أسابيع في جامعة مضيفة ف الولايات المتحدة لحضور ندوات أكاديمية للتطوير المهني والتدريس في الفصول الأمريكية .كما سيتعاون المدرسين في تبادل أفضل الممارسات التعليمية مع المعلمين والطلاب في الجامعة المضيفة وفي المدارس الثانوية المحلية .

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مميزات برنامج فولبرايت للتميزتذاكر طيران ذهابا وايابا الى الولايات المتحدة الامريكية مجاناًالمساعدة في الحصول على تأشيرة الدراسةالتغطية الطبية للحوادث والمرضالاقامة والوجبات والنفقات طوال مدة البرنامجورشة عمل في واشنطن العاصمةالتطوير المهني والانشطة الثقافيةشروط التقديم في برنامج فولبرايت للتميزمدرسي المرحلة الإعدادية أو الثانوية المزاولين حاليا للمهنة بدوام كامل في المجالات المؤهلةدرجة البكالوريوس أو ما يعادلهاخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس بدوام كاملاجادة اللغة الأنجليزية الشفوية والكتابيةأـخر موعد للتقديم 1 مارس 2023 المقبللينك التقديم : http://fulbright.irex.org/