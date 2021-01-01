تفاصيل ..فرصة العمر للسفر إلى أمريكا مجاناً..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من ساعات قليلة أعلنت السفارة الامريكية بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن فرصة العمر للمدرسين من اجل السفر الى امريكا مجاناً وتحقيق الحلم الامريكي، حيث تم فتح باب التقديم على برنامج فولبرايت للتميز في التدريس والإنجاز!

يعني ايه برنامج فولبرايت للتميز

يقوم برنامج فولبرايت للتميز في التدريس والانجاز باتاحة الفرصة لتلقي برامج تعليم مهنية لمدرسي المرحلة الاعدادية والثانوية لمدة سته أسابيع في جامعة مضيفة ف الولايات المتحدة لحضور ندوات أكاديمية للتطوير المهني والتدريس في الفصول الأمريكية .كما سيتعاون المدرسين في تبادل أفضل الممارسات التعليمية مع المعلمين والطلاب في الجامعة المضيفة وفي المدارس الثانوية المحلية .

مميزات برنامج فولبرايت للتميز

تذاكر طيران ذهابا وايابا الى الولايات المتحدة الامريكية مجاناً

المساعدة في الحصول على تأشيرة الدراسة

التغطية الطبية للحوادث والمرض
الاقامة والوجبات والنفقات طوال مدة البرنامج

ورشة عمل في واشنطن العاصمة

التطوير المهني والانشطة الثقافية

شروط التقديم في برنامج فولبرايت للتميز

مدرسي المرحلة الإعدادية أو الثانوية المزاولين حاليا للمهنة بدوام كامل في المجالات المؤهلة

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريس بدوام كامل

اجادة اللغة الأنجليزية الشفوية والكتابية

أـخر موعد للتقديم 1 مارس 2023 المقبل

لينك التقديم : http://fulbright.irex.org/

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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