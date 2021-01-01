التعليم .. تحدد نظام أمتحانات الدمج

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات موضوعية للطلاب ذوي الاعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام مع الاحتفاظ بنفس المستويات المعرفية الخاصة بهم وفقا لخصائصهم وقدراتهم طبقا للنسب التالية :

- الاعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون : 100% اسئلة موضوعية
-كف البصر : 85% اسئلة موضوعية + 15% اسئلة مقالية
-ضعف البصر : 85% اسئلة موضوعية + 15% اسئلة مقالية
- ضعاف السمع : 85% اسئلة موضوعية + 15% اسئلة مقالية
-الاعاقات الحركية : 85% اسئلة موضوعية + 15% اسئلة مقالية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقويم الطلاب المكفوفين بمدارس وفصول ذوي الاعاقة البصرية مع الاحتفاظ بنفس المستويات المعرفية الخاصة بهم وفقا لخصائصهم طبقا للنسب التالية :
- كف البصر : 85% اسئلة موضوعية + 15% اسئلة مقالية

جدير بالذكر أن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لديها 101691 طالب مدمج في المدارس الحكومية و44373 طالب تربية خاصة و11 فصل لمتعددي الإعاقة.

ويتنوع طلاب التربية الخاصة في المدارس بين الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية، و يبلغ عدد معلمي التربية الخاصة 9762 معلم على مستوى الجمهورية.

المصدر: elbalad

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