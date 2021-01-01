تركيا تعلن آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر



زلزال تركيا زلزال تركيا

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم لإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 1541 قتيلاً و 9733 جريحًا.



وشهدت كلا من تركيا وسوريا زلزالا فجر اليوم الاثنين بلغت قوته 7.8 درجة ضرب ، هو الأسوأ الذي تشهده تركيا هذا القرن، كما شعر به سكان في قبرص ولبنان وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجة.



ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

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وقال اردوغان، للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: "الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور".