تركيا تعلن آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر

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زلزال تركيا

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم لإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 1541 قتيلاً و 9733 جريحًا.

وشهدت كلا من تركيا وسوريا زلزالا فجر اليوم الاثنين بلغت قوته 7.8 درجة ضرب ، هو الأسوأ الذي تشهده تركيا هذا القرن، كما شعر به سكان في قبرص ولبنان وتلاه زلزال آخر كبير مع بداية الظهيرة بقوة 7.7 درجة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى مع استمرار جهود البحث والإنقاذ.

وقال اردوغان، للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة: "الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور".

المصدر: elbalad

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