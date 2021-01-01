عين شمس .. تحدد موعد إعادة التسكين بالمدن الجامعية



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



ينطلق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي .



وأكد مصدر بالمدن الجامعية بعين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد بدء إعادة تسكين المدن بالطلاب للفصل الدراسي الثاني 2023 من الجمعة المقبلة، لافتا أن المدن الجامعية بعين شمس تجري صيانة شاملة لكافة المنشأة واجراء صيانتها الدورية.





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وشدد المصدر على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة التسكين بالمدينة الجامعية .وكان قد أعلنت لجنة التحكيم بمنافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية التي نظمتها جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة عن نتيجة المرحلة قبل النهائية للمنافسة في دورتها الثانية 2023.أسفرت النتيجة عن تأهل 25 من الطلاب المتنافسين إلي المرحلة النهائية التي تعقد يوم الأربعاء القادم الموافق 8 فبراير 2023 بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.ضمت لجنة تحكيم المنافسة أساتذة من الجامعات المصرية المختلفة منها جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والأكاديميه العربية للعلوم والتكنولوجيا.وتصدرت جامعة عين شمس الجامعات المتأهلة في المرحلة قبل النهائية للمنافسة حيث تأهل 5 طلاب من، كلية الصيدلة (3 طلاب)، العلوم (طالب)، والزراعة (طالب) ، كما تأهل أيضا طلاب آخرين من جامعات القاهرة، دمياط، كفر الشيخ، السويس، الزقازيق، بورسعيد، دمنهور، حلوان، المنصورة، مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدر، اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، و الملك سلمان. كذلك تأهل إلي المرحلة النهائية أحد طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية.يتنافس هؤلاء الطلاب في المرحلة النهائية التي ستعقد خلال أقل من أسبوع باستضافة كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.