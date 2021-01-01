مظهر شاهين يجيب .. هل الزلازل والأعاصير عقاب من الله؟

قال الشيخ مظهر شاهين، من علماء وزارة الأوقاف، إن الزلازل والأعاصير والسيول وغيرها ليست (دائما) عقابا من الله -تعالي-.
وأضاف شاهين، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن ماحدث في تركيا وسوريا كارثة طبيعية كثيرا ما تكررت في كثير من دول العالم علي اختلاف دينها وعقائدها ومذاهبها بل واختلاف ضحاياها من حيث الدين والعقيدة ، والصلاح والفساد، ، ولم تفرق بين طائع وعاصي، ولا بين تقي وفاسق، وإنما وقعت نتيجة لأسبابها الطبيعية،
وتابع شاهين: زمن العقاب الإلهي بالطبيعة الذي وقع بالأمم السابقة كان لأنهم حاربوا الله - تعالي - وعاندوا رسله أو قتلوهم وهم معهم و بين أيديهم، كقوم عاد، وقوم لوط، وقوم صالح، وقوم صالح، واليهود، وفرعون، وغيرهم، فجعلهم الله -تعالي - عبرة لنا حتي لا نقع فيما وقعوا فيه.
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