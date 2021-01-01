بأرقام الآيات والصفحات .. متسابق مصري يحفظ القرآن الكريم



متسابق مصري يحفظ القرآن الكريم متسابق مصري يحفظ القرآن الكريم

تتواصل لليوم الثالث على التوالي ، فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والتي تنظمها وزارة الأوقاف بأحد فنادق القاهرة بمشاركة 58 دولة وبحضور 108 متسابق من جميع أنحاء العالم .



وأثناء الاختبارات التي يجريها كبار القراء ، فوجئ الحاضرين بنموذج مشرف من حفظة القرآن الكريم لمتسابق مصري بالفرع الثالث للمسابقة ويدعى سعيد إبراهيم شوية من محافظة كفر الشيخ وهو يحفظ القرآن كاملا برقم الآية وفي أي صفحة ومكانها في الصفحة .



وقد قام أحد قيادات وزارة الأوقاف بإجراء اختبار للمتسابق ، لمعرفة مدى قوة حفظه وكيف يحفظ أرقام الصفحات وبداية كل صفحة ونهاية كل صفحة ، حيث قام السائل بسؤاله عما تبدأ صفحة رقم كذا وعما تنتهي / وفي كل مرة كانت إجابة المتسابق المصري صحيحة الأمر الذي أثار اندهاش جميع الحاضرين وأعضاء لجنة التحكيم .

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وقد توقع كثير من المتابعين لفعاليات المسابقة بحصول المتسابق على المركز الأول .وانطلقت المسابقة العالمية للقرآن الكريم السبت الماضي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور عدد كبير من العلماء والأئمة، بقيمة جوائز بلغت قيمتها 2 مليون جنيه .