الشيخ أحمد وسام تجيب .. هل يجوز أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد مع المسح على الجورب؟



الشيخ أحمد وسام الشيخ أحمد وسام

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنهيجوز أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد، طالما الإنسان محافظًا على وضوئه حتى لو كان أثناء الوضوء يمسح على الجورب.



وأضاف «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد مع المسح على الجورب؟»، أنه يجوز أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد ما دام محافظًا على وضوئه ولم يحدث، وما دام ليس في حاجة إلى دخول دورة المياه.



وعن حكم المسح على الجورب، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المسح على الجورب -الشراب- يجوز عند جماهير العلماء إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

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ولفت إلى أن جمهور الفقهاء قيدوا الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.وأفادت: وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء.حكم صلاة حابس الأخبثينأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ان بعض الفقهاء يقولون ان صلاة الحاقن أي " حبس الأخبثين" مكروهة وقال البعض الآخر ان صلاته فاسدة.وأضاف في تصريح لـ" صدى البلد" أنه إذا كان في حبس الاخبثين مدافعة له تشغلك عن التركيز في الصلاة؛ فعليك أن تقضي حاجتك أولا، ثم تتوضأ وتصلي فقد ورد النهي عن الصلاة في حال مدافعة الأخبثين –البول والغائط- فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت‏:‏ ‏‏سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.