زي المحلات .. طريقة عمل ميني بيتزا في البيت



ميني بيتزا ميني بيتزا

ميني بيتزا من المعجنات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.



قدمت الشيف نونا، ، طريقة عمل ميني بيتزا فيما يلي.



مقادير ميني بيتزا

قد يعجبك أيضا...

(العجينة)3كوب دقيق3ملعقة كبيرة لبن بودرملعقة كبيرة خميرة فوريةملعقة صغيرة بيكنج بودرربع كوب زيتعلبة زبادي2ملعقة كبيرة سكرماء دافئ للعجن(للوجه)زيتون أخضر شرائحزيتون أسود شرائحفلفل رومي قطعطماطم قطعجبنة رومي مبشورة(لدهن الوجه)2ملعقة كبيرة صلصةطريقة تحضير ميني بيتزافي العجان نضع كل مكونات العجينة ونعجنها بالماء الدافئ حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نضعها في بولهةونلفها بسترتش حتى تختمر وبعد أن تختمر نفردها على سطح مرشوش دقيق ونقطعها بالقطاعة المدورة كما وضحنا بالحلقة وندهن الوجه بالصلصة ونضع فوقها الطماطم والفلفل الرومي والزيتون وندخلها الفرن على درجه حرارة 200 حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا