زي المحلات .. طريقة عمل ميني بيتزا في البيت

ميني بيتزا
ميني بيتزا من المعجنات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.
قدمت الشيف نونا، ، طريقة عمل ميني بيتزا فيما يلي.
مقادير ميني بيتزا
(العجينة)
3كوب دقيق
3ملعقة كبيرة لبن بودر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع كوب زيت
علبة زبادي
2ملعقة كبيرة سكر
ماء دافئ للعجن
(للوجه)
زيتون أخضر شرائح
زيتون أسود شرائح
فلفل رومي قطع
طماطم قطع
جبنة رومي مبشورة
(لدهن الوجه)
2ملعقة كبيرة صلصة
طريقة تحضير ميني بيتزا
في العجان نضع كل مكونات العجينة ونعجنها بالماء الدافئ حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نضعها في بولهةونلفها بسترتش حتى تختمر وبعد أن تختمر نفردها على سطح مرشوش دقيق ونقطعها بالقطاعة المدورة كما وضحنا بالحلقة وندهن الوجه بالصلصة ونضع فوقها الطماطم والفلفل الرومي والزيتون وندخلها الفرن على درجه حرارة 200 حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!