الأرصاد تحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط اليوم

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد تحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط اليوم

صورة الخبر: ارتفاع أمواج البحر المتوسط
ارتفاع أمواج البحر المتوسط

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم هو ذروة التقلبات الجوية نتيجة منخفض جوي على البحر المتوسط ، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، موضحة أن سرعات الرياح اليوم تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم في الساعة ، وهو نشاط مير للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة .

وتابعت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن هناك حالة من الاضطرابات الشديدة على ساحل البحر المتوسط ، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أمتار .

وحذرت من أعمال الملاحة البحرية ، اليوم ، منوهة بأن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم عن الأمس ، لافتة إلى أن العظمى القاهرة الكبرى اليوم تسجل 16 درجة مئوية .

وأوضحت أن هناك فرص لسقوط الأمطار الرعدية على محافظات المطلة على البحر المتوسط ، وتكون غزيرة على الإسكندرية ، والبحيرة .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد تحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط اليوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40527

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager