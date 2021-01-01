الأرصاد تحذر من ارتفاع أمواج البحر المتوسط اليوم



ارتفاع أمواج البحر المتوسط ارتفاع أمواج البحر المتوسط

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن اليوم هو ذروة التقلبات الجوية نتيجة منخفض جوي على البحر المتوسط ، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، موضحة أن سرعات الرياح اليوم تتراوح ما بين 40 إلى 60 كم في الساعة ، وهو نشاط مير للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة .



وتابعت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن هناك حالة من الاضطرابات الشديدة على ساحل البحر المتوسط ، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أمتار .



وحذرت من أعمال الملاحة البحرية ، اليوم ، منوهة بأن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم عن الأمس ، لافتة إلى أن العظمى القاهرة الكبرى اليوم تسجل 16 درجة مئوية .

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وأوضحت أن هناك فرص لسقوط الأمطار الرعدية على محافظات المطلة على البحر المتوسط ، وتكون غزيرة على الإسكندرية ، والبحيرة .