زلزال تركيا يهدد آثارها التاريخية| فيديو

كشف مقطع فيديو صادم، حجم التضرر الذي تعرضت له قلعة غازي عنتاب التاريخية بتركيا، أثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد خلال الساعات الماضية والذي بلغ قوته بنحو 7.8 ريختر.
ويوضح مقطع الفيديو المتداول الشورخ والإنهيارات التي اصابت القلعة التركية الاثرية، في مشهد ينذر بالخطر الذي يداهم الاثار التركية بسبب الزلزال الذي ضربها فجر اليوم.
ويبين الفيديو، جدران القلعة الاثرية وهي منهارة بالكامل و تساقط عدد من مباني القلعة، خلال الزلزال المدمر الواقع بتركيا.
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