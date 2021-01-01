بهذه الطريقة تخلص من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية في Gmail



Gmail Gmail

يعد تطبيق Gmail أشهر مزود لخدمة البريد الإلكتروني في العالم، مع أكثر من 1.8 مليار مستخدم نشط شهريًا، الأمر الذي يجعل التطبيق هدفا سهلا لشركات الإعلانات وأيضا الاحتيال وإرسال "الإيميلات" العشوائية والتي قد تحتوي على روابط ضارة تؤدي للاختراق.







وبحسب موقع Android Police فإنه مع وجود الكثير من مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها والرسائل الإخبارية وأيضا الرسائل الاحتيالية كل يوم ، قد تتأخر عوامل تصفية البريد العشوائي الآلية، لذلك يجب أن تقوم باتخاذ إجراءات مهمة وفورية لوقف رسائل البريد العشوائي.

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وتتألف رسائل البريد الإلكتروني العشوائية من عدة أنواع من رسائل البريد الإلكتروني، وتتراوح من الرسائل الإخبارية غير الضارة التي تروج لمنتج ما إلى رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تحتوي على روابط ضارة تهدف إلى سرقة معلوماتك الشخصية.كيف تمنع رسائل البريد الإلكتروني العشوائية من الوصول إليك في Gmailإلغاء الاشتراك في الرسائل الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الترويجيةوإذا تلقيت عددًا كبيرًا من الرسائل الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية، فهذا يعني أنك اشتركت في هذه الخدمات دون إلغاء تحديد المربع الذي يطلبون فيه إذنك لإرسال رسائل بريد إلكتروني ترويجية إليك.افتح تطبيق Gmail على الويب من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك وافتح رسالة إخبارية لا ترغب في تلقيها في المستقبل.انقر فوق الزر إلغاء الاشتراك بجوار بريده الإلكتروني.قم بتأكيد رغبتك في إلغاء الاشتراك في النافذة المنبثقة.الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني كبريد إلكتروني غير مرغوب فيهوبينما تسمح لك معظم الشركات بإلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم ، فإن بعضها لا يلتزم بطلبك، وهذا يعني أنك ستستمر في تلقي رسائل البريد الإلكتروني الترويجية حتى إذا قمت بإلغاء الاشتراك في النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، يمكنك الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني كرسائل غير مرغوب فيها ، وسيقوم Gmail تلقائيًا بنقل رسائل البريد الإلكتروني هذه إلى عامل تصفية الرسائل غير المرغوب فيها في المستقبل.افتح البريد الإلكتروني الذي تريد وضع علامة عليه كرسالة غير مرغوب فيها وانقر على قائمة النقاط الثلاث.انقر فوق خيار الإبلاغ عن بريد عشوائي.للإبلاغ عن رسائل بريد إلكتروني متعددة كرسائل غير مرغوب فيها ، انقر لتحديد رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الخاص بك وانقر فوق زر البريد العشوائي.انقر فوق الزر الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها أو الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها وإلغاء الاشتراك للإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني هذه كرسائل غير مرغوب فيها.الإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني كرسائل للتصيد الاحتيالي في Gmailافتح بريدًا إلكترونيًا وانقر على قائمة النقاط الثلاث.اختر خيار الإبلاغ عن تصيد احتيالي وقم بالتأكيد عن طريق النقر فوق الإبلاغ عن رسالة تصيد في النافذة المنبثقة.حظر المرسلين المزعجين في Gmailوإذا استمر شخص ما في إرسال رسائل بريد إلكتروني مزعجة إليك ، فقم بحظره لإيقاف تلقي رسائل البريد الإلكتروني منه.افتح بريدًا إلكترونيًا من المرسل الذي تريد حظره وانقر على قائمة النقاط الثلاث.اختر خيار حظر "اسمهم".انقر فوق الزر "حظر" في النافذة المنبثقة لتأكيد الحظر.