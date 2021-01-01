تكشف تسريبات عن سعر Oppo Find N2 Flip قبل إطلاقه للأسواق العالمية



Oppo Find N2 Flip Oppo Find N2 Flip

تعقد شركة Oppo مؤتمرها القادم خلال فعاليات MWC لإطلاق Oppo Find N2 Flip وسلسلة Find X6 للأسواق العالمية، واليوم توضح أحدث التسريبات سعر Find N2 Flip.



كشفت أحدث التسريبات عن سعر هاتف Find N2 Flip القابل للطي للسوق الأوروبي، حيث تقدم الإصدار المميز بذاكرة عشوائية 8 ججيا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر يتراوح بين 1100 و1200 يورو، حيث يختلف السعر بين الأسواق الأوروبية وفقاً لقيمة الضرائب.



من جانب أخر ينطلق هاتف Oppo Find N2 Flip القابل للطي باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والبنفسجي، لذا فإن النموذج الذهبي حصري على السوق الصيني.

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ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED قابلة للطي بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث 120Hz، ويضم الهاتف شاشة خارجية بحجم 3.26 إنش، وينطلق بواجهة ColorOS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.أيضاً يدعم Find N2 Flip رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، وذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل.