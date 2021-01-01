تكشف تسريبات عن سعر Oppo Find N2 Flip قبل إطلاقه للأسواق العالمية

تعقد شركة Oppo مؤتمرها القادم خلال فعاليات MWC لإطلاق Oppo Find N2 Flip وسلسلة Find X6 للأسواق العالمية، واليوم توضح أحدث التسريبات سعر Find N2 Flip.
كشفت أحدث التسريبات عن سعر هاتف Find N2 Flip القابل للطي للسوق الأوروبي، حيث تقدم الإصدار المميز بذاكرة عشوائية 8 ججيا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر يتراوح بين 1100 و1200 يورو، حيث يختلف السعر بين الأسواق الأوروبية وفقاً لقيمة الضرائب.
من جانب أخر ينطلق هاتف Oppo Find N2 Flip القابل للطي باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والبنفسجي، لذا فإن النموذج الذهبي حصري على السوق الصيني.
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