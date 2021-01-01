تخطط ابل لإطلاق إصدار أعلى من هواتف الأيفون Pro و Pro Max

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Pro و Pro Max

أوضح المحلل “Mark Gurman” في أحدث التقارير التي نشرت في بلومبرج أن ابل تقدم في 2024 إصدار بمواصفات أعلى من هواتف الايفون والذي ينضم إلى هواتف Pro و Pro Max.

أشار تقرير المحلل “Mark Gurman” إلى أن ابل ستقدم إصدار جديد من هواتف الأيفون بمواصفات أعلى من المقدمة في إصدارات Pro.

ويوضح التقرير إلى أن الإصدار الجديد الذي ينضم لهواتف الأيفون سيقدم في سلسلة هواتف iPhone 16 التي تنطلق رسمياً في 2024.

ولقد أشار المحلل Gurman في تقرير سابق نشر في سبتمبر من عام 2022 أن ابل تخطط لإطلاق هاتف iPhone 15 Ultra في السلسلة القادمة، على أن يستبدل هذا الإصدار هاتف iPhone 15 Pro Max.

بينما يشير التقرير الجديد إلى أن إصدار Ultra الذي ينطلق في 2024 سيكون إصدار إضافي يقدم من ابل إلى جانب إصدارات الشركة الرئيسية، على أن يأتي هذا الإصدار بمواصفات ومستوى تسعير أعلى.

المصدر: بوابه المتميز

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