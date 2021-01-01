تخطط ابل لإطلاق إصدار أعلى من هواتف الأيفون Pro و Pro Max

أوضح المحلل “Mark Gurman” في أحدث التقارير التي نشرت في بلومبرج أن ابل تقدم في 2024 إصدار بمواصفات أعلى من هواتف الايفون والذي ينضم إلى هواتف Pro و Pro Max.
أشار تقرير المحلل “Mark Gurman” إلى أن ابل ستقدم إصدار جديد من هواتف الأيفون بمواصفات أعلى من المقدمة في إصدارات Pro.
ويوضح التقرير إلى أن الإصدار الجديد الذي ينضم لهواتف الأيفون سيقدم في سلسلة هواتف iPhone 16 التي تنطلق رسمياً في 2024.
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