الشيخ: هناك انتهاك لحقوقنا فى الفضاء قمر صناعي خارجي

قال المهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون الأسبق، إن هناك قمرا صناعيا خارجيا يبث على نفس درجة النايل سات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن الخط الخاص بالدولة على القمر الصناعي هو بمثابة "سيادة"، ويجب المحافظة عليها بشكل كامل.
وتابع، مستنكرا الأمر: "مينفعش قمر تاني يدخل على نفس الخط ويبث قنوات قد تكون معادية.. لازم القائمين على النايل سات يتحركوا".
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