الشيخ: هناك انتهاك لحقوقنا فى الفضاء قمر صناعي خارجي



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال المهندس أسامة الشيخ رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون الأسبق، إن هناك قمرا صناعيا خارجيا يبث على نفس درجة النايل سات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن الخط الخاص بالدولة على القمر الصناعي هو بمثابة "سيادة"، ويجب المحافظة عليها بشكل كامل.



وتابع، مستنكرا الأمر: "مينفعش قمر تاني يدخل على نفس الخط ويبث قنوات قد تكون معادية.. لازم القائمين على النايل سات يتحركوا".

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى وجود اتفاقيات تنظم العلاقات بين الدول في هذا الإطار ويمكن الاستناد إليها للمحافظة على حدود الدولة الفضائية.وشدّد على أهمية الاستناد إلى القوانين المنظمة لهذا الأمر، موضحا أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو المتخصص بالنظر في مثل هذه النزاعات.وذكّر أن مصر سلكت هذا المسار وهي تنشئ قمرا صناعيا خاصا بها (النايل سات) قبل سنوات، داعيا لتحرك مماثل في هذا الصدد، للمحافظة على ما سماها "سيادة الدولة