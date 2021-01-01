احصل على موبايل Galaxy A14 5G بسعر 5000 جنيه



Galaxy A14 5G Galaxy A14 5G

تعمل شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة دائما على تطوير هواتفها، لتناسب جميع الفئات بداية من هواتف المبتدئين إلى هواتف الفلاجشيب الرائدة، ويعتبر من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في الوقت الحالي هو هاتف Galaxy A14 5G ، ولحسن الحظ يقدم موقع أمازون الأمريكي عرضا حاليا عليه.







يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A14 5G سعر 175 دولار بعد الخصم بدلا من 200 دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 5000 جنيه مصري تقريبا ).

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يعمل هاتف Samsung Galaxy A14 5G بمعالج سامسونج Exynos 1330 أو معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر، يأتي مع معالج رسوميات جرافيك نوع Mali-G68 MC4 أو Mali-G57 MC2.ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة microSDXC.بكاميرا 108 ميجابكسل..خصم 3700 جنيه على موبايل سامسونج الرائع متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيهيتميز هاتف سامسونج Galaxy A14 5G بشاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مع دقة 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 بيكسل، مع نسبة طول إلى عرض 20:9 .ويقدم هاتف سامسونج A14 5G عدد 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويحتوي الهاتف على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة والشحن بقوة 15 وات.